"Поют все": Евгений Хмара среди судей, его жена – на сцене

Жена Евгения Хмары Дарья Ковтун выступила на сцене народного вокального шоу "Поют все!". Она получила 97 баллов и прошла в финал, где будет соревноваться за победу и полмиллиона гривен. Евгений был среди звездной сотни и отдал свой голос жене, однако признался, если бы ее результат отличался от чьего-то на один балл, то он бы отказался от голоса.

Евгений Хмара несколько недель был среди судей шоу "Поют все". В одном из выпусков участницей стала его жена Дарья Ковтун. Девушка не хотела подвести мужа, а он слышал, как коллеги перешептывались за спиной.

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Выступление Дарьи Ковтун на "Поют все!"

Судьи были в восторге от безупречного вокала Дарьи. Ее поддержали во время первого выступления и в певческой дуэли и девушка смогла попасть в финал. Но после выхода эпизода на экраны в социальных сетях некоторые пользователи отмечают, что такой результат Ковтун несправедлив, потому что среди судей есть ее муж. Однако многие зрители отмечают, что Дарья выступила непревзойденно и звездная сотня оценивала вокал, а не то, кто ее муж.

Выступление Дарьи Ковтун (ODARA) на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Евгений признался, что именно он заполнял заявку на участие в шоу вместо Дарьи: "Я убедил ее, что это шоу поможет зазвучать еще больше. Но все равно, когда она вышла на сцену, меня переполняли эмоции. С одной стороны я волновался за нее и хотел помочь. А с другой – гордился и восхищался талантом.

У меня была мысль не голосовать. Но каким бы я был мужем, если бы не поддержал любимую жену? К тому же мой голос – это процент из сотни. Для себя я решил так: чтобы все было честно, если будет какой-то баттл, где будет разница именно в один голос, то я попрошу прощения у Даши и откажусь от голоса,

– добавил композитор.

Хотя Дарья на сцене была очень уверенной и спокойной, внутри все-таки очень волновалась. Она знала, что среди судей ее возлюбленный, поэтому хотела выступить как можно лучше и не подвести его.



Евгений Хмара и Дарья Ковтун / Фото пресс-службы

Уже 16 октября она будет выступать в большом финале, где будет бороться за победу в "Поют все!" еще с 13 участниками.