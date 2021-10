"Поют все" 7 выпуск: возвращение на сцену подопечного Кузьмы и выступление жены Евгения Хмары

Уже семь недель народное вокальное шоу "Поют все!" покоряет украинских телезрителей. Люди разных профессий, из разных уголков страны приезжают на проект, чтобы показать свой талант звездной сотне. Кто выступал в 7 выпуска – узнавайте далее.

"Поют все!" уверенно приближается к финалу. В 6 выпуске в финал попали Шломо Низин и Владислав Малентьев. Кто присоединился к финалистам народного шоу – читайте в материале.

Роланд Орбан

Каждая кнопка равна одному баллу. Тот, кто получает наибольшее количество баллов, сразу попадает в финал "Поют все!". Между вторым и третьим местом проходит певческая "дуэль", в которой надо исполнить еще одну песню и "поднять" как можно больше судей. Победитель, которого выберут в финале, получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

37-летний Роланд приехал из Львова. Профессиональный радиоведущий признался, что он любит заряжать людей настроением. Роланду нравится бросать вызовы себе, поэтому участие в "Поют все!" – это еще один челлендж для него. Сцену народного шоу он зажигал песней Тома Джонса – Sex Bomb. И от звездной сотни получил 57 баллов.



Роланд Орбан – участник "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Дарья Ковтун (ODARA)

30-летняя Дарья – мама, жена и певица, выступающая под псевдонимом ODARA. Это возлюбленная пианиста Евгения Хмары, который на "Поют все!" является одним из сотни судей. Трогательной песней Максима Фадеева – "Стану ли я счастливей" растопила сердца звезд и получила 97 баллов!



ODARA – участница "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Лера Фурман

17-летняя киевлянка не может жить без музыки. Она пишет стихи, читает рэп. Лера мечтает создать маленький лейбл, вместе с которыми будет творить музыку. Девушка выступила перед судьями с украинской народной песней "Галочки" и получила 87 баллов.

Между судьями состоялась перепалка, поскольку Лера уже выступала с этой песней на разных конкурсах.



Лера Фурман – участница "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Владимир Бойко (Владимир Бандерас)

В 1990-х годах Владимир работал директором рекламного агентства, но затем его фирму забрали. Но мужчина не расстроился и уже на следующий день работал МС на дискотеках. На "Поют все!" принял участие, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Бандерас зажег сцену песней Джо Кокера – You can leave your hat on и получил 88 баллов! А Роланд Орбан покинул шоу.



Владимир Бандерас – участник "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Василий Логай

43-летний киевлянин уже неоднократно принимал участие в разных конкурсах, соревнованиях. В 2006 году мужчина попал в "Шанс", однако не смог победить там. Сейчас Василий считает, что еще не достиг успеха, поскольку не выступает на большой сцене. Бороться за место в финале Логай пришел с песней Queen – We will rock you. Это выступление поразило судей и они отдали Василию 97 баллов! Лера Фурман навсегда покинула "Поют все!".



Василий Логай – участник "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Павел Грищенко

33-летний мужчина уже 10 лет работает в ансамбле "Благовест". Отец и крестный отец артиста являются известными в Чернигове музыкантами, поэтому и он продолжил их дело. Павел является оперным певцом, поэтому этот проект стал экспериментом для него. Besame mucho в исполнении Грищенко на сцене "Поют все!" не оставило судей равнодушными. Певец получил 71 балл, но этого оказалось не достаточно, чтобы оказаться в тройке лидеров.



Павел Грищенко – участник "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Оксана Никитина

Девушка всегда была уверена в том, что ее место на сцене. Оксана поделилась, что в ее адрес всегда было много критики. За 10 дней до "Поют все!" ей сделали операцию, поскольку на УЗИ диагностировали замершую беременность. По словам исполнительницы, только подготовка к этому выступлению помогла ей справиться с ужасным состоянием. На сцене, к которой очень долго шла, Оксана исполнила трек Лолиты – "Пошлю его на...". Участница получила 75 баллов, однако этого не хватило, чтобы занять место в тройке лидеров.



Оксана Никитина – участница "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Квартет LeonVoci

Музыкальная группа из Львова приехала на "Поют все!", Чтобы заявить о себе в Украине, поскольку у мужчин уже были гастроли во многих других странах, где их уже знают. На сцене вокального шоу LeonVoci исполнили хит группы "Антитела" – "Там, де ми є". И получили 67 баллов, но этого не хватило, чтобы попасть в тройку сильнейших.



LeonVoci – участники "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Егор Уманец

13-летний одессит родился в семье врачей. Однако Евгений не хочет быть врачом, потому что не видит себя в медицине. Среди любимых артистов Уманца: Билли Айлиш, Ариана Гранде, Монатик, Тина Кароль. Парень уже написал 10 песен и мечтает скоро выпустить альбом. Сильное выступление Егора не смогло оставить звездную сотню равнодушной. Участник получил 99 баллов и стал новым лидером 7 выпуска! А с Владимиром Бойко на шоу "Поют все!" пришлось попрощаться.



Егор Уманец – участник "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Оля Филева

Блогерша 4 месяца назад стала мамой, у нее отличное чувство юмора. На "Поют все!" Оля привезла положительную энергетику, выступила с треком NK – "Попа как у Ким". Но девушке удалось получить лишь 49 баллов и она покинула шоу.



Оля Филева – участница "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

Певческая дуэль

Согласно результатам 7 выпуска, в финал попал Егор Уманец, который получил 99 баллов. Между Дарьей Ковтун и Василием Логаем состоялась певческая дуэль. В решающем этапе "Поют все!" участники запели:

Дарья Ковтун – "Лесной олень" и получила 90 баллов;

Василий Логай – "Чорнобривці" и получил 60 баллов.

После певческой дуэли, в финал с Егор Уманцем попала Дарья Ковтун.



Участники певческой дуэли на "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу