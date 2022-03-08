Пою в метро с людьми, – Наталья Могилевская о том, как изменилась ее жизнь из-за войны
Источник:UA разом
Народную артистку Наталью Могилевскую война застала в Киеве. Она, несмотря на слухи о вторжении России, готовилась к концертам и большому туру. Очевидно, что все ее выступления отменены. Поэтому вместо "Дворца Украины" звезда поет в метро.
Ни для кого в украинском шоу-бизе не секрет, что Наталья Могилевская не из пугливых. Не удивительно, что из Киева она не уехала, осталась в деревянном доме на Осокорках. Когда обстрелы и воздушные тревоги стихают, певица едет в ближайшие станции метро, куда перебазировались киевляне, и поет с ними свои песни.
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Как выяснилось, в подземку Могилевская спускается, чтобы не поддаваться панике: она успокаивает людей, а они – ее.
Наталья Могилевская поет в киевском метро
Моя жизнь поменялась, я готовила два концерта в Киеве и огромный тур. Вместо этого я пою в метро с людьми. Они в панике, и я в панике. Я даже не знаю, кто кого больше поддерживает – я или они меня,
– призналась артистка.
Она добавила, что проснулась 24 февраля от обстрелов и "так и не засыпала больше". После этого откровения Наталья Могилевская обратилась к мировому сообществу с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы уберечь мирных людей от российских ракет.
"Мне кажется, пора сделать серьезный, окончательный, конкретный шаг. Мир способен это остановить… Я хочу попросить закрыть небо, хочу попросить помочь нам, потому что мы не можем держать такой серьезный удар", – заявила певица.
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