Думаю о том, чтобы быть эффективным, – Евгений Клопотенко признался, пойдет ли воевать

Шеф-повар Евгений Клопотенко во время войны помогает переселенцам, рассказывает миру о событиях в Украине. Однако если придется взять оружие в руки, то он сделает это.

Однако сейчас повар считает, что он более эффективен на своем месте. Об этом рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

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Пойдет ли Евгений Клопотенко воевать

Если Евгения мобилизуют, то он не будет уклоняться и станет в защиту государства с оружием в руках. Но сейчас он об этом не думает, а старается как можно эффективнее выполнять свою работу, чтобы помогать Украине и ее народу на том фронте, где он сейчас находится.

Жизнь непредсказуема. Никогда не знаем, как будет. Я думаю, если мобилизую, приду, на меня посмотрят и скажут: "Иди готовить". Если нужно будет, то, конечно, что я пойду. Какие будут варианты? Никаких. Но мне кажется, что могу сделать гораздо больше на других фронтах. И своей деятельностью показываю, что делаю это. Зачем думать об этом? Если это произойдет, то так и будет. Я думаю о том, чтобы быть эффектным, делать что-то,

– прокомментировал Клопотенко.

Во время полномасштабной войны Евгений Клопотенко открыл два новых ресторана "Другие" – во Львове и Ивано-Франковске. В заведениях действуют два вида меню, среди которых благотворительное. То есть люди, не имеющие возможности или желания заплатить за еду, могут полакомиться блюдами в ресторане Клопотенко бесплатно.

Больше здесь Какой должна быть кухня после победы, бистро Другие и благотворительность: интервью с Евгением Клопотенко

Недавно повар заявил, что займется фермерством. Клопотенко стремится к тому, чтобы у украинцев были украинские продукты. Это очень важно во время войны. Идея о собственной ферме у Евгения была уже давно и теперь он отважился реализовать ее. Повар стремится отказаться от зарубежных продуктов, ведь большинство из них можно выращивать в Украине, чтобы не зависеть от кого-либо.