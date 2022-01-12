Появились большие чувства, – Ксения Мишина назвала имя отца своего сына

Украинская актриса Ксения Мишина часто рассказывала об отце ее сыне Платоне. Только теперь она призналась, что его тоже звали Александром.

Украинская актриса Ксения Мишина в финале "Холостячки" выбирала не только сердцем, но и умом. Долгое время она "присматривалась" к Алексею Тригубенко, хотя не испытывала к нему сильные чувства. Звезда призналась, что схожая ситуация у нее была с отцом ее сына.

До слова Доходило до безумия, – Ксения Мишина о сложных отношениях и разрыве с Эллертом

Ксения Мишина об отце ее сыне

Актриса поделилась, что с отцом Платона не возникло мгновенных чувств, однако они появились впоследствии. Также она впервые призналась, как его звали.

Когда я встретила отца Платона, ничего не почувствовала. Я почувствовала впоследствии. Я руководствовалась своим умом. Он мне помогал, ухаживал, он мне был удобен и только потом у меня к нему появились большие чувства. А потом я сказала ему, ты знаешь, Саша, я люблю тебя. Его тоже звали Саша,

– рассекретила Ксения Мишина.

Знаменитость добавила, что большинство мужчин, которые окружали ее в жизни, имели именно такое имя.

"Мой первый муж – Саша, мой отец – Саша. Отец Платона – Саша. Вообще у меня очень много Александров в жизни, причем, судьбоносных. Поэтому, похоже, у меня с Сашей (Эллертом, – Showbiz 24) такая кармическая есть зарисовка однозначно", – поделилась она.

Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграма звезды

Что известно об отношениях Мишиной с отцом Платона

Актриса уже не в первый раз рассказывает об отце своего сына. Ранее она неоднократно отмечала, что мужчина был абъюзером: