Появились большие чувства, – Ксения Мишина назвала имя отца своего сына
Источник:DOROTYE
Украинская актриса Ксения Мишина часто рассказывала об отце ее сыне Платоне. Только теперь она призналась, что его тоже звали Александром.
Украинская актриса Ксения Мишина в финале "Холостячки" выбирала не только сердцем, но и умом. Долгое время она "присматривалась" к Алексею Тригубенко, хотя не испытывала к нему сильные чувства. Звезда призналась, что схожая ситуация у нее была с отцом ее сына.
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Ксения Мишина об отце ее сыне
Актриса поделилась, что с отцом Платона не возникло мгновенных чувств, однако они появились впоследствии. Также она впервые призналась, как его звали.
Когда я встретила отца Платона, ничего не почувствовала. Я почувствовала впоследствии. Я руководствовалась своим умом. Он мне помогал, ухаживал, он мне был удобен и только потом у меня к нему появились большие чувства. А потом я сказала ему, ты знаешь, Саша, я люблю тебя. Его тоже звали Саша,
– рассекретила Ксения Мишина.
Знаменитость добавила, что большинство мужчин, которые окружали ее в жизни, имели именно такое имя.
"Мой первый муж – Саша, мой отец – Саша. Отец Платона – Саша. Вообще у меня очень много Александров в жизни, причем, судьбоносных. Поэтому, похоже, у меня с Сашей (Эллертом, – Showbiz 24) такая кармическая есть зарисовка однозначно", – поделилась она.
Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграма звезды
Что известно об отношениях Мишиной с отцом Платона
Актриса уже не в первый раз рассказывает об отце своего сына. Ранее она неоднократно отмечала, что мужчина был абъюзером:
- Когда Ксении было 20 лет, она познакомилась со старшим на 10 лет мужчиной. Сначала студентка отталкивала его, но впоследствии поняла, что имеет чувства.
- Пара стала жить вместе, а Мишина забеременела. С этого времени их отношения значительно изменились. Муж заставлял звезду работать во время токсикоза, одновременно ходить на учебу. Актриса уехала от мужа, а он исчез из ее жизни, когда родился Платон.
- После этого Ксения Мишина не раз встречалась с отцом Платона. Однажды мужчина под хмельком спустил ее с лестницы. Но сам сын никогда не видел папу, поскольку актриса не считает это нужным.