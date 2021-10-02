Похвалила Зарицкую и раскритиковала Войтенко: Илона Гвоздева о 4 выпуске "Танцев со звездами"

Танцовщица Илона Гвоздева продолжает высказывать свое мнение о шоу "Танцы со звездами". 4 выпуск не обошелся без критики в сторону Константина Войтенко. Однако звезда похвалила выступление Джамалы и Александры Зарицкой.

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала свои впечатления о 4 выпуске популярного проекта. Она раскритиковала Дмитрия Кадная и Константина Войтенко, но и назвала фаворитов эфира.

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Про Дмитрия Кадная

Худшим для Илоны Гвоздевой было выступление Дмитрия Кадная, которого судьи "Танцы со звездами" наоборот оценивают лучше. К тому же хореограф ранее заявляла, что они подсуживают участнику.

Променадный бег был просто бегом и на бегу. Хотелось видеть больше бедер. Меньше горбатого верха и более аккуратных сильных рук,

– написала Илона Гвоздева.



Илона Гвоздева об участниках "Танцев со звездами" / Фото из инстаграм-сториз

Про Константина Войтенко

Илона Гвоздева назвала актера перспективным участником, но и негативно высказалась о его номере в 4 эфире. Также звезда заявила, что последний сезон "Танцев" проблемный из-за неудачных хореографов.

"История абсолютно противоречит концепции и образу. Почему это секс-символ? Бесконечно влюблен в себя и свое эго. Вдруг с первой секунды бросается к партнерше. Верх Константина выглядит горбатым, и было много моментов, где он смотрел в пол. В этом танце актерский талант не скрыл недостатков. Глобально в этом сезоне проблема с сюжетными танцами", – поделилась танцовщица.



Илона Гвоздева об участниках "Танцев со звездами" / Фото из инстаграм-сториз

Про MELOVIN

По словам Илоны Гвоздевой, на этот раз артист выступил лучше всего. Однако его выступление было суетливым и коротким.

Пока что это было его лучшее выступление за все 4 эфира. Образ и внешний вид очень достойно пронес через весь номер. Актерски был убедителен. Но партнерша по-прежнему выглядит слабее звезды, и тут не знаю радоваться Мелу или сопереживать,

– написала знаменитость.



Илона Гвоздева об участниках "Танцев со звездами" / Фото из инстаграм-сториз

Про Джамалу

В этом эфире Джамала превзошла все мои и, думаю, даже свои ожидания. Она действительно была в новом образе. Бросила вызов себе, своим традициям, своим жизненным утверждениям. Она пошла на поводу зрителей, судей и не прогадала,

– поделилась Илона Гвоздева.

"Если посмотреть на ее творческий путь на проекте, можно действительно увидеть потенциал и результат. Возможно, он не такой стремительный как у других. И ей удалось показать неплохую технику, великолепную скорость, прямые колени. Она даже смогла выделять счет 1 по 3. Была в контакте с партнером и шла за партнером. Как и раньше я увидела зажатый верх, но при этом рабочие бедра. Я увидела кайф от танца. Партнер отошел на второй план, а это огромный плюс", – добавила хореограф.



Илона Гвоздева об участниках "Танцев со звездами" / Фото из инстаграм-сториз

Про Олександру Зарецкую

Солистка группы KAZKA стала фавориткой 4 выпуска для Илоны Гвоздевой. Танец певицы победительница шоу также назвала лучшим.

Она покорила мое сердце своей раскованностью. Нужно быть очень смелой девушкой, чтобы выйти в данном образе, и ей это удалось. Я наслаждалась ее пластикой. Чего не могу сказать о шагах румбы. К сожалению, она часто теряла баланс. Думаю, это от эйфории эмоций. Но зато, какие бедра. Какая спина, изгибы. Она жила в этом танце,

– написала хореограф.



Илона Гвоздева об участниках "Танцев со звездами" / Фото из инстаграм-сториз