Похудевшая Адель очаровала сеть новым снимком в образе Белоснежки
Источник:инстаграм Адель
Британская певица Адель активно работает над созданием новых хитов после выхода ее последнего альбома "30". 12 января она обещает выпустить новый видеоклип под названием Oh My God, где предстала в образе Белоснежки.
Сказочная фотосессия состоялась недавно и, вероятно, именно в таком образе звезда появится в видеоролике. Она надела роскошное красное платье Вивьен Вествуд, дополнила образ бриллиантовыми украшениями, держа в руках спелое красное яблоко.
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Адель в сказочном образе Белоснежки / Фото из инстаграма певицы
Обладательница 15 статуэток "Грэмми" сразу произвела фурор на своей странице в фотоблоге – сейчас ее фото оценили более 5 миллионов пользователей инстаграма. Автором снимка стала Raven B. Varona, которая ранее уже снимала Адель.
Также звезда опубликовала короткий тизер к клипу в черно-белых тонах.
Адель – Oh My God: смотреть тизер онлайн
Под тизером к нему певица написала: "Отдохнула и перезагрузилась! Чувствую себя готовой к 2022, впереди так много всего. Взволнована, что вы это увидите".
Что известно о последнем альбоме Адель
- Свою новую пластинку звезда выпустила в конце 2021 года под названием "30". До этого она презентовала на протяжении карьеры три других альбома, которые символизировали этапы ее взросления и возраст: "19" (2008 год), "21" (2011 год), "25" (2015 год).
- В новый альбом "30" вошло 12 композиций, одну из них она презентовала ранее и сорвала все музыкальные чарты – Easy on me. Вместе с этим она презентовала новый клип.
- В своих композициях звезда воспевает тяжелый период развода, который пришелся на последние 6 лет с ее бывшим мужем Саймоном Конекки, а также рассказывает о моментах материнства и воспитания.