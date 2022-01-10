Похудевшая Адель очаровала сеть новым снимком в образе Белоснежки

Британская певица Адель активно работает над созданием новых хитов после выхода ее последнего альбома "30". 12 января она обещает выпустить новый видеоклип под названием Oh My God, где предстала в образе Белоснежки.

Сказочная фотосессия состоялась недавно и, вероятно, именно в таком образе звезда появится в видеоролике. Она надела роскошное красное платье Вивьен Вествуд, дополнила образ бриллиантовыми украшениями, держа в руках спелое красное яблоко.

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Адель в сказочном образе Белоснежки / Фото из инстаграма певицы

Обладательница 15 статуэток "Грэмми" сразу произвела фурор на своей странице в фотоблоге – сейчас ее фото оценили более 5 миллионов пользователей инстаграма. Автором снимка стала Raven B. Varona, которая ранее уже снимала Адель.

Также звезда опубликовала короткий тизер к клипу в черно-белых тонах.

Адель – Oh My God: смотреть тизер онлайн

Под тизером к нему певица написала: "Отдохнула и перезагрузилась! Чувствую себя готовой к 2022, впереди так много всего. Взволнована, что вы это увидите".

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