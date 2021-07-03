"Похожа на Барби": Леся Никитюк покорила образом в пышном мини-платье
Источник:инстаграм Леси Никитюк
В разгар летнего сезона Леся Никитюк снимает новый сезон развлекательного шоу. В кадре она появляется в потрясающих look. Ведущая показала образ в пышной мини-платье нежно-голубого цвета. Звезду сразу сравнили с Барби.
Аутфитами 33-летней Леси Никитюк увлекаются множество пользователей инстаграма. За рубрикой ведущей my look of the day следит почти 4-миллионная аудитория, и ей каждый раз удается поражать фанов. На этот раз благодаря парику и мини-платью.
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Звезда показала милый образ в небесно-голубом мини-платье с оригинальным декольте. Вечерний наряд продолжал белый прозрачный бюстгальтер на тонких бельевых бретелях. Низ платья удивляет не меньше. Пышным его сделала подкладка с несколькими рядами воланов.
Леся Никитюк в образе Барби / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк в образе Барби / Фото из инстаграма ведущей
Мини-платье Леся Никитюк дополнила лаконичными белыми босоножками на невысоком каблуке и париком с кудрями. Нежный макияж с блестящими тенями и нюдовой помадой отлично подчеркнул ее красоту.
Девушки, хотите быть счастливыми – не накручивайте себя,
– с юмором посоветовала ведущая.
Леся Никитюк в образе Барби / Фото из инстаграма ведущей
Перед кокетливым образом телезвезды не устояли сотни фолловеров. Одни засыпали ее комплиментами, а другие – сравнили с куклой Барби и Мальвиной:
- "Похожа на Барби";
- "Как вам подходит такая прическа";
- "Современная Мальвина";
- "С кудрями просто бомбезно".