Церемония прощания с умершей от рака легендарной Русланой Писанкой состоялась в Спасо-Преображенском соборе. Там, чтобы провести Руслану в последний путь, собрались ее родные и друзья.

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Ольга Сумская расплакалась на похоронах Русланы Писанки

Актриса Ольга Сумская пришла на церемонию прощания вместе с мужем Виталием Борисюком. Подойдя к праху Писанки, звезда не смогла сдержать слез. Впоследствии в комментарии СМИ Ольга поблагодарила коллегу за подлинность.

Я хочу поблагодарить за все то светлое, доброе, творческое, которое было вместе с Русланой Писанкой, потому что она подарила Украине столько настоящей украинской энергии, она была символом украинки для всех нас. Хочу поблагодарить за ее подлинность,

– сказала Сумская.

Ольга Сумская на похоронах Писанки / Фото ТСН

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Также Ольга Сумская сообщила, что в настоящее время прах Писанки будет стоять в Спасо-Преображенском соборе. Там Руслана очень любила молиться, там ее духовник, вместе с которым молилась: "Каждый из поклонников может прийти помолиться и отдать дань уважения и уважения нашей легендарной, любимице миллионов Руслане Писанке".

Напомним, о внезапной смерти подруги Ольга Сумская рассказывала в интервью 24 каналу. Когда они в последний раз общались и на какой Сумской будет помнить Писанку – читайте и смотрите по ссылке.