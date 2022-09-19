На прощании с прабабушкой: принцесса Шарлотта впервые предстала в шляпке и с брошью

Кейт Миддлтон и принц Уильям на похоронах Елизаветы II взяли с собой детей – Джорджа и Шарлотту. Маленькая принцесса впервые надела шляпку на мероприятие.

Ранее было неизвестно, решится ли принц и принцесса Уэльские взять с собой на похороны Елизаветы II детей. Они действительно оставили дома самого младшего Луи, но принц Джордж и принцесса Шарлотта присутствовали на церемонии.

К слову Без озорника Луи: Кейт Миддлтон с детьми на похоронах Елизаветы II – фото

Принцесса Шарлотта на прощании с королевой

Девочка прибыла в Вестминстерское аббатство вместе с мамой. Вся семья принца и принцессы Уэльских воссоединились на службе, где сидели в первом ряду.

Принцесса Шарлотта надела черное платье с пышной юбкой и пальто. Она также впервые за все время предстала в шляпке с бантом. СМИ пишут, что это взрослый и трогательный жест в честь Елизаветы II.

Образ Шарлотты дополнила небольшая брошь в форме подковы. Возможно, это тоже отсылка к прабабушке, в частности, ее любовь к лошадям.



Принцесса Шарлотта в авто / Фото Sky News

Как принцесса Шарлотта реагировала на потерю прабабушки

Как рассказывала публике принцесса Уэльска, принц Джордж "понимает утрату", тогда как принцесса Шарлотта и принц Луи осознали это в меньшей степени.

Принцесса Шарлотта со старшим братом присутствовала на поминках за прадедом принцем Филиппом. Поэтому родители решили, что смогут выдержать церемонию.

"Как родители, они, конечно, долго думали о том, должны ли дети сопровождать их. Конечно, Луи еще слишком маленький, но Джордж и Шарлотта справятся".

, чтобы успокоить девочку, мамочка Кейт Миддлтон всегда была у дочери и иногда касалась ее плеча. Однако принцесса Шарлотта и ее брат принц Джордж проявили сдержанность и учтивость во время службы и всех церемоний.