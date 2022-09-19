Похороны Елизаветы II: иностранные гости начали прибывать в Вестминстерское аббатство

19 сентября в Лондоне пройдут похороны королевы Елизаветы II. Город встретит более 500 иностранных гостей, которые приедут, чтобы чтить Ее Величество. Утром Вестминстерское аббатство открыло дверь. Почтенные лица начали прибывать в церковь.

19 сентября состоится одно из важнейших событий этого столетия. В Великобритании простятся с королевой Елизаветой II, правившей 70 лет. Лично провести Ее Величество в последний путь приедут представители почти всех стран мира.

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На похороны Елизаветы II начали собираться иностранные гости

Почтенные лица и политики прибывают в церковь. Одним из первых иностранцев, приехавших на похороны королевы, стал Надхим Захави – канцлер герцогства Ланкастер.

Медсестра Нэнси О'Нил, которую отметили за борьбу с пандемией коронавируса, прибыла в Вестминстерское аббатство сразу после 8 утра. Вместе с ней приехал Пранав Бханот из Чигвелла в Эссексе, также помогавший во время пандемии.

Попрощаться с королевой также приехали племянница принцессы Дианы – Китти Спенсер и родители Кейт Миддлон – Кэрол и Майкл.

Сын королевы-консорта Камиллы – Том Паркер Боулз вместе с членами своей семьи уже заняли свои места в Вестминстерском аббатстве.

Все больше иностранных гостей будут прибывать в Вестминстер в ближайшее время. Похоронная служба должна начаться в 11.00 по лондонскому времени (в 13.00 по киевскому).

Похороны Елизаветы II: гости собираются в Вестминстере / Фото Sky News