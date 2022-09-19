Британская королева Елизавета II отправляется на покой 19 сентября в "сердце" Лондона. На похоронах собрались тысячи подданных, в том числе многие главы других государств и членов королевских семей Европы. Все, что стоит увидеть – смотрите ниже.

Историческое событие происходит в Лондоне Великобритании в Виндзорском замке. Лишь в прошлом году королевская семья прятала мужа Ее Величества – принца Филиппа, как сегодня монархия собралась, или провести в последний путь королеву, правившую страны и Содружества Наций 70 лет.

К слову Похороны Елизаветы II: как все происходит – фото, видео с исторического прощания

Похороны начались в 11:00 по местному времени в Вестминстерском аббатстве. Гроб с телом королевы опустят в Королевский склеп, а затем похоронят в семейном мемориальном временном замке короля Георга VI Виндзорского. Там сейчас покоятся король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Затем туда должны были перезахоронить тело принца Филиппа, которое было похоронено в Королевском склепе часовни Святого Георгия. Решение о перезахоронении тела мужа было принято лично Елизаветой II при ее жизни.

Похороны Елизаветы II – фото и видео

На похоронах Ее Величества собрались тысячи людей вокруг Виндзорского замка, чтобы почтить ее память и следить за трансляцией онлайн, который ведет канал BBC. На территории самого замка находятся родные королевы и наследники, а также высокопоставленные политики Великобритании, иностранные гости из других стран, члены королевских семей в Европе и знаменитости.

В Вестминстер-холл прибыли король Чарльз III с сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. Они вместе с другими детьми Елизаветы II – принцессой Анной, принцем Эндрю и прицном Эдвардом присоединились к похоронному процессу от Вестминстерского дворца до Вестминстерского аббатства.

Члены королевской семьи в похоронном процессе / Фото Sky News, скриншоты с видео

Ету процесію почав державний лафет з гробом королеви. Гроб був драпірований Королівським штандартом, на ньому була Імператорська державна корона і вінок із квітів і рослин із садов Букінгемського дворця, Кларенс-гауза і Хайгроув-хауса.

Венок и корона на гробу Елизаветы II / Скриншот с видео

Эту карету также ранее использовали для похорон короля Эдуарда VII, короля Георга V, короля Георга VI, Уинстона Черчилля и лорда Маунтбеттена.

После прибытия гроба королевы в Западные ворота Вестминстерского аббатства его подняли из государственного лафета и понесли в середине для государственной похоронной службы, которая началась в 11:00 по лондонскому времени (в 13:00 по киевскому).

Внутрь Вестминстерского аббатства гроб королевы несли гвардейские гренадеры. Во время этого хора пел строки Откровение 14:1. Их положили на музыку, написанную Уильямом Крофтом, которую использовали на каждой государственной похороне с начала XVIII века.

Когда гроб вносили в Вестминстерское аббатство, Кейт Миддлтон стоял у входа вместе с детьми и Меган Маркл.

Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл / Фото Sky News

Венок, украшающий гроб королевы, сделали из цветов, о которых просил король Чарльз III. Он также оставил личное послание матери.

Венок на гробу Елизаветы II / Фото Sky News

Венок на гробу Елизаветы II / Фото Sky News

На похоронной службе выступила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Лиз Трасс выступила в аббатстве / Фото Sky News

Королевская семья сидела перед гробом Елизаветы II. На лицах родных Ее Величества была печаль.

Монаршая семья перед гробом королевы / Фото Sky News

Архиепископ Кентерберийский выступил с проповедью, в которой вспомнил, как королева в свой 21-й день рождения пообещала посвятить свою жизнь служению Соединенному Королевству и Содружеству. Он сказал: "Немногие лидеры получают излияние любви, которое мы видели в жизни королевы Елизаветы II".

выступил с проповедью, в которой вспомнил, как королева в свой 21-й день рождения пообещала посвятить свою жизнь служению Соединенному Королевству и Содружеству. Он сказал: "Немногие лидеры получают излияние любви, которое мы видели в жизни королевы Елизаветы II". Во время службы прочли молитвы за королеву, объявили 2 минуты общенационального молчания, после чего хор исполнил гимн.

Все присутствовавшие в Вестминстерском аббатстве с большим уважением относятся к королеве. Ее смерть – большая потеря не только для Содружества Наций, но и всего мира. Когда после двухминутного молчания в конце службы гроб с королевой несли Вестминстерским аббатством, гости похорон с опущенными головами провожали Ее Величество в последний путь. За гробом следовали дети и внуки Елизаветы II.

Гроб королевы покидает Вестминстерское аббатство / Фото Sky News

Гроб королевы покинул Вестминстерское аббатство . Елизавета II отправилась в последнее путешествие в часовню Святого Георгия в Виндзоре, где и состоится похорон.

. Елизавета II отправилась в последнее путешествие в часовню Святого Георгия в Виндзоре, где и состоится похорон. Шествие уходит от Вестминстерского аббатства. Похоронная процессия королевы направляется к Арке Веллингтону на катафалке. Маршрут будет проходить через Парламентскую площадь, Торговый центр, Сады королевы и вплоть до Виндзорского замка. Гвардия, оркестр и члены королевской семьи, включая короля, идут за гробом.



Гроб королевы направляется к Арке Веллингтона / Скриншот с видео

Гроб королевы в последний раз был у ворот Букингемского дворца. Персонал дворца вышел и, склонив голову, отдал честь Елизавете II.

Елизавета II возле Букингемского дворца / Фото Sky News

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