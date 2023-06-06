Пытаются уничтожить, – Светлана Тарабарова резко ответила оккупантам за подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне цинично взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас на правобережье Херсона продолжается эвакуация, в опасности оказались тысячи украинцев. Певица Светлана Тарабарова эмоционально отреагировала на трагедию в своем родном регионе.

Украинский звездный бомонд с болью реагирует на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Звезды считают, что в страхе перед контрнаступлением оккупанты идут по пути Гитлера.

К теме В последний раз такой приказ отдавал Гитлер: звездный бомонд яростно реагирует на подрыв Каховской ГЭС.

Светлана Тарабарова отреагировала на трагедию

Звезда не могла умолчать о подрыве ГЭС, ведь она сама из Херсона. Уже не первый раз певица обращается к херсонцам, чтобы поддержать их в борьбе с агрессором.

Тарабарова отметила, что Херсон одним из первых попал в оккупацию и "на своей шкуре" познал ужасы русского мира.

Когда тебя уволили я плакала от счастья, как плакали сотни тысяч украинцев. Я плакала после каждого коварного обстрела… Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав Каховскую ГЭС,

– заявила Светлана.

Артистка заверила, что сейчас идет эвакуация из ее родного острова… Она попросила людей не паниковать, чтобы безопасно уехать.

"Мы скоро вернемся. Все отстроим …А от Херсона они могут получить только первую часть слова! Потому что Херсон – это прежде всего люди! Несокрушимые люди", – добавила Тарабарова.

Подрыв Каховской ГЭС: важно