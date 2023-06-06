Пытаются уничтожить, – Светлана Тарабарова резко ответила оккупантам за подрыв Каховской ГЭС
Источник:Светлана Тарабарова
Ночью 6 июня россияне цинично взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас на правобережье Херсона продолжается эвакуация, в опасности оказались тысячи украинцев. Певица Светлана Тарабарова эмоционально отреагировала на трагедию в своем родном регионе.
Украинский звездный бомонд с болью реагирует на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Звезды считают, что в страхе перед контрнаступлением оккупанты идут по пути Гитлера.
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Светлана Тарабарова отреагировала на трагедию
Звезда не могла умолчать о подрыве ГЭС, ведь она сама из Херсона. Уже не первый раз певица обращается к херсонцам, чтобы поддержать их в борьбе с агрессором.
Тарабарова отметила, что Херсон одним из первых попал в оккупацию и "на своей шкуре" познал ужасы русского мира.
Когда тебя уволили я плакала от счастья, как плакали сотни тысяч украинцев. Я плакала после каждого коварного обстрела… Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав Каховскую ГЭС,
– заявила Светлана.
Артистка заверила, что сейчас идет эвакуация из ее родного острова… Она попросила людей не паниковать, чтобы безопасно уехать.
"Мы скоро вернемся. Все отстроим …А от Херсона они могут получить только первую часть слова! Потому что Херсон – это прежде всего люди! Несокрушимые люди", – добавила Тарабарова.
Подрыв Каховской ГЭС: важно
- Утром 6 июня стало известно, что россияне совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, расположенной в Херсонской области. В результате действий врага началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов.
- Партизанское движение "Атеш" установило, что Каховскую ГЭС взорвал 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады. Террористам обещают расплату.
- Глава Херсонской ОВА заявил, что вода поднимется до критического уровня примерно через 5 часов. Жителей правобережья призвали собрать все необходимые документы и вещи первой необходимости и ждать эвакуации. По состоянию на 7 утра было известно о эвакуацию 10 населенных пунктов и города Херсон.
- В сети появились кадры ужасающих последствий террористических действий России Мэр Новой Каховки сообщил, что уже затопленный зоопарк, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко. Также затоплены кафе и детская площадка.