Певица Руслана показала архивные кадры из Каховской ГЭС и отреагировала на подрыв дамбы
Источник:Руслана
Россия ночью 6 июня взорвала Каховскую ГЭС, что привело к катастрофе. Певица Руслана отреагировала на циничный поступок окупантов и показала архивные кадры из Каховской ГЭС четырехлетней давности.
Звезда была на Каховский ГЭС в 2019 году. Там команда Русланы снимала эпизод для фильма о чистой энергии.
К теме В последний раз такой приказ отдавал Гитлер: звездный бомонд яростно реагирует на подрыв Каховской ГЭС.
Руслана отреагировала на подрыв Каховской ГЭС
Певица сообщила поклонникам, что ночью 6 июня Россия взорвала дамбу в Каховке. Поэтому значительное количество воды заливает территорию правобережной Херсонщины.
Это еще одна демонстрация того, как Россия и Путин влекут за собой катастрофы глобального масштаба! Я призываю международное сообщество помочь в эвакуации мирного населения и оказать всю необходимую помощь, чтобы минимизировать количество пострадавших от этого террористического акта.
– написала Руслана.
Звезда тоже показала видео с архивными кадрами из Каховской ГЭС с 2019 года.
Артистка также вспомнила наводнение в Прикарпатье в 2008 году. "Я не могу знать, насколько разрушительным будет наводнение (из-за подрыва Каховской ГЭС – 24 Канал) такого масштаба", – добавила она.
К слову, певица Светлана Тарабарова также эмоционально отреагировала на трагедию в своем родном регионе. "Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав Каховскую ГЭС… Но мы скоро вернемся. Все отстроим… А от Херсона они могут получить только первую часть слова!", – заявила она.
Подрыв Каховской ГЭС: коротко о главном
- Утром 6 июня стало известно, что россияне совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, расположенной в Херсонской области. В результате действий врага началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов.
- Партизанское движение "Атеш" установило, что Каховскую ГЭС взорвал 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады. Террористам обещают расплату.
- В сети появились кадры ужасающих последствий террористических действий России Мэр Новой Каховки сообщил, что уже затопленный зоопарк, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко. Также затоплены кафе и детская площадка.