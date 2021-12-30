Подругу Джеффри Эпштайна признали виновной в секс-торговле: неужели сын Елизаветы II следующий

На днях суд присяжных США вынес решение Гислейн Максвелл, которую подозревали в секс-торговле. 60-летнюю светскую львицу признали виновной в пяти преступлениях. Похоже, принца Эндрю, который фигурирует в деле, ждет новый скандал.

Женщина была подругой сексуального преступника Джеффри Эпштайна, который совершил самоубийство в августе 2019 года. После многих лет судебной тяжбы суд Нью-Йорка признал Гислейн Максвелл виновной в секс-торговле несовершеннолетними.

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Гислейн Максвелл признали виновной в секс-торговле

В среду, 29 декабря, присяжные назвали британскую светскую львицу виновной в пяти из шести тяжких преступлений. Она вербовала, соблазняла и доставляла девушек Эпштайна, а затем участвовала в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В период с 1994 по 2004 годы Максвелл отправила товарищу четырех девушек-подростков, которых он склонял к половым актам. Теперь ей грозит до 65 лет лишения свободы.

При чем здесь сын Елизаветы II – принц Эндрю

, Гислейн Максвелл арестовали еще в июле 2020 года. Сейчас она находится за решеткой в Бруклине. Женщина отрицала любые обвинения в свой адрес.

Средний сын Ее Величества является фигурантом секс-скандала с Джеффри Эпштайном. Ранее мужчины были хорошими друзьями, а одну из жертв финансиста – Вирджинию Джуффре – якобы вынудили к близости с принцем Эндрю.