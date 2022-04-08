Подонки, – блогер Ян Гордиенко отреагировал на циничный обстрел вокзала в родном Краматорске

Блогер-миллионник Ян Гордиенко родился в Краматорске, который 8 апреля был обстрелян во время эвакуации. Из-за ракетного удара "Точкой-У" погибли 50 человек. Как выяснилось, близкие ютубера до сих пор в городе.

У Яна Гордиенко, известного как YanGo, 4,6-миллионная аудитория в ютубе и 3,2-миллионная в инстаграме. У него много фанатов из России, поэтому свои аккаунты он использует для информационной войны. После обстрела вокзала в Краматорске 23-летний юноша напомнил о своей ненависти к россиянам.

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Ян Гордиенко о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске

Нет слов, чтобы описать всю ненависть, которую я испытываю к этим подонкам. Некоторые мои близкие сейчас в Краматорске до сих пор,

– признался Ян Гордиенко.

"Это самая циничная методика от РФ по дискредитации местных властей. В воскресенье губернатор Донецкой области заявил, что всем нужно эвакуироваться. Вот именно тогда они ударили по наибольшему скоплению людей, которые хотят эвакуироваться. Ненавижу", – добавил он в инстаграм-сторис.

Ян Гордиенко также показал, что после взрыва в Краматорске "пропагандистские помойки" ширили фейки, что российская армия сработала "по скоплению боевиков ВСУ". Когда же кадры трагедии облетели всю сеть, те переобулись – "напаривают", что удар по вокзалу нанесли украинские военные.

Что, неправильный брифинг от руководства был?

– риторически поинтересовался блоггер.

Скриншот из инстаграм-сторис Яна Гордиенко

К слову, война застала Яна Гордиенко в Киеве, так что он, как и вся страна, прячется в подвале и подчеркивает, что "война пришла в его дом уже во второй раз". Впервые блогер убегал от обстрелов из Краматорска Донецкой области.

Интересно, что в начале полномасштабного российского вторжения он едва ли не самое активное из всех украинских звезд обращался к коллегам, друзьям, фанатам из России, просил выходить на улицы. Однако в начале марта прекратил, потому что осознал, что им "промыли голову российскими новостями".