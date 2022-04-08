У Яна Гордієнка, відомого як YanGo, 4,6-мільйонна аудиторія в ютубі та 3,2-мільйонна в інстаграмі. У нього багато фанів з Росії, тому свої акаунти він використовує для інформаційної війни. Після обстрілу вокзалу в Краматорську 23-річний юнак нагадав про свою ненависть до росіян.

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Ян Гордієнко про ракетний удар по вокзалу в Краматорську

Немає слів, щоб описати всю ненависть, яку я відчуваю до цих покидьків. Певна кількість моїх близьких зараз у Краматорську досі,

– зізнався Ян Гордієнко.

"Це найцинічніша методика від РФ з дискредитації місцевої влади. У неділю губернатор Донецької області заявив, що всім треба евакуюватися. Ось саме тоді вони вдарили по найбільшому скупченню людей, які хочуть евакуюватися. Ненавиджу", – додав він в інстаграм-сторіс.

Ян Гордієнко також показав, що після вибуху в Краматорську "пропагандистські смітники" ширили фейки, що російська армія спрацювала "по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли ж кадри трагедії облетіли всю мережу, ті перевзулися – "напарюють", що удар по вокзалу нанесли українські військові.

Що, неправильний брифінг від керівництва був?

– риторично поцікавився блогер.

Скриншот з інстаграм-сторіс Яна Гордієнка

До слова, війна застала Яна Гордієнка в Києві, тож він, як і вся країна, ховається у підвалі й наголошує, що "війна прийшла в його дім уже вдруге". Вперше блогер тікав від обстрілів з Краматорська, що в Донецькій області.

Цікаво, що на початку повномасштабного російського вторгнення він чи не найактивніше з усіх українських зірок звертався до колег, друзів, фанів з Росії, просив виходити на вулиці. Однак на початку березня припинив, бо усвідомив, що їм "промили голову російськими новинами".