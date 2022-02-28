"Поднимай задницу и пи*дуй на митинг": Кристина Соловий эмоционально ответила россиянину

Украинская певица Кристина Соловий поделилась перепиской с подписчиками, в которой резко и эмоционально ответила россиянину.

19 февраля Кристина Соловий пожаловалась в сети на то, что российский рэпер украл ее песню "Тримай". Певица не стала делиться с ним правами на песню, впрочем, получила сообщение от создателя ютуб-канала Влада, на котором разместили вроде бы ремикс на песню "Тримай". Тот обратился к ней с претензиями.

Читайте также Юрий Дудь "не застел": блоггер просит политиков России остановить Путина

После переписки с автором канала Кристина Соловий получила еще одно сообщение. Теперь пользователь Влад написал ей еще одно развернутое письмо, в котором отметил, что "он не государство России, а просто россиян и молится за мир".

Переписка Кристины Соловой с россиянином

"Мне сейчас очень тяжело писать и подбирать слова. Наш конфликт был в творческом плане. Больше всего разозлило сравнение нас с Путиным, поскольку мы даже близко не хотим стоять с его фамилией. И то, что я сказал о войне, имел в виду в творческом плане и много раз об этом заявлял в сторис. Мне стыдно за то, что сейчас происходит. Я против войны. Для меня Украина – очень близкая страна, и всегда была такой. Я не поддерживаю то, что делает наш президент. Я против этого. Мне больно об этом писать. Если обидел, извини меня. Я не государство Россия, я россиянин, я за мир. Я против всех политических игр. Я молюсь за мир. Нет войне", – написал Влад.

В ответ украинская исполнительница написала ему эмоциональный ответ и призвала выйти на митинг.

"Я манала ваши молитвы. Поднимай задницу и пи*дуй на митинг. Иначе ты и твой рабский народ такие же убийцы, как *уйло. Мы никогда не были и не будем братьями, но вы можете быть людьми хотя бы сейчас. Перестаньте сцать и выходите на улицы, агромная страна! Сделайте это не ради нас, украинцев, а ради своих, они прут на мою землю и проваливаются в ад зловонным барбекью. Передай дальше своим, особенно Паше Изотовой. Мы ждем", – написала Кристина Соловой .



Кристина Соловой опубликовала переписку с россиянином / Фото с твиттера

Поклонники в сети отметили, что Кристина сделала все правильно, и нам не нужны их молитвы и оправдания.

"Кристина, вы икона! А кацап, как обычно, еще что-то пишет и оправдывается";

"Прекрасно ему дала. Ты молодец. Слава Украине";

"Правильные слова";

"Вы – топ";

"Но ты хорошенькая";

"Кристина, ты просто огонь".



Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.