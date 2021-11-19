Подмешали лак для волос в раствор для связок, – Alekseev о розыгрышах от коллег

За кулисами развлекательного семейного шоу Нового канала "Кто сверху?" певец рассказал о концертах-"зеленках" и курьезах, которые случались. Он говорит, что бывало, когда включили не ту фонограмму или подлили алкоголь в воду. Однако не думайте, что так их подставляют или издеваются.

Известно, что концертами-зеленками называют те события, когда группа или артист играет свое последнее мероприятие в рамках какого-то тура, к примеру, и напарники по команде могут себе позволить какие-то шутки на сцене. Здесь может баранщик разыграть вокалиста или наоборот. Звезды воспринимают такие вещи с юмором, но иногда даже мстят. Но есть коллективы, где розыгрыши устраивают редко и осторожно.

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"В нашей музыкальной команде очень строгая дисциплина. У меня очень много задач во время концерта, и чтобы получить классную реакцию от публики в конце, нужно очень постараться. Любой микронюанс может помешать хорошему выступлению. Поэтому "зеленки" у нас были, но очень аккуратные", – поделился Alekseev.



Alekseev на шоу "Кто сверху?" / Фото пресс-службы Нового канала

Однако бывало и такое, что организаторы путали песни в трек-листе или забирали воду исполнителя, которая должна обязательно быть во время выступления.

А еще у меня есть специальный раствор для связок, и кто-то намеренно что-то туда подмешивал. Как-то добавили лак для волос. Не слишком приятные ощущения, скажу я вам,

– добавил артист.



Alekseev на концерте / Фото из инстаграма исполнителя