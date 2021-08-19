Подарила ему большой букет роз, – жена Виктора Павлика рассказала о знакомстве с ним

Екатерина Репяхова познакомилась с Виктором Павликом на одном из концертов. Девушка была поклонницей музыканта и на одном из концертов в Николаеве подарила ему большой букет роз.

Екатерина и Виктор уже почти 5 лет вместе и год в браке. И хотя между ними большая разница в возрасте, но это не помешало построить крепкую семью и теперь воспитывать сына.

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Девушка активно развивает свой блог в инстаграме. Ежедневно ее читают все больше читателей, поэтому Екатерина рассказывает не только о своей теперешней жизни, но и знакомит с прошлым.

На днях в инстаграм-сториз Репяхова рассказала, что ей 27 лет. Она родилась в Днепре. Сейчас совмещает две работы – работает концертным директором своего мужа и развивает блог.

Репяхова о знакомстве с Павликом

Также блогерша поделилась историей знакомства с мужем – Виктором Павликом: "Я приехала на концерт Виктора Павлика в Николаев. Впоследствии выяснилось, что мы живем в соседних номерах. Вечером после концерта встретились в коридоре. Виктор Павлик узнал меня, потому что на концерте я подарила ему большой букет роз".



Екатерина Репяхова о знакомстве с Виктором Павликом / Скриншот инстаграм-сториз Репяховой

Напомним, что в 2020 году они официально поженились. 10 января 2021 года Репяхова сообщила, что беременна. Уже через несколько месяцев у влюбленных родился первый общий сын. Они невероятно счастливы и теперь все свободное время уделяют малышу.