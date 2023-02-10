"Саундтрек исторической встречи": Риши Сунак показал видео визита Зеленского под SHUM Go_A

8 февраля Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Он опубликовал ролик по их встрече, где на фоне звучит украинская музыка – SHUM группы Go_A.

8 февраля у Владимира Зеленского был исторический визит в Великобританию, от которого ожидают очередной военной поддержки. Британское правительство еще будет принимать решение по этому поводу, однако премьер-министр уже продемонстрировал поддержку символическим способом.

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SHUM группы Go_A стал саундтреком встречи Зеленского и Сунака

После визита президента Зеленского Риши Сунак опубликовал видео, в котором собраны самые важные кадры по их встрече. На фоне видео раздаются комментарии британских журналистов, а также хорошо знакомая для украинцев песня SHUM группы Go_A.

Украинская песня в соцсетях Сунака: видео

Украинская группа Go_A, участвовавшая на Евровидении в 2021 году, поблагодарила британского премьера за поддержку.

Наш "Шум" стал саундтреком исторической встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Лондоне. Спасибо Великобритании за мощную поддержку нашей страны с первого дня российского полномасштабного вторжения! Вместе победим!

– написали на странице группы.

Что известно о визите Зеленского в Британию

, что песня SHUM стала одной из самых популярных в истории Евровидения. ESC Radio, радио международного песенного конкурса, провело ежегодное голосование за треки, наиболее понравившиеся зрителям. По итогам Go_A взял бронзу – третье место.

Президент Украины отправился в Великобританию в среду, 8 февраля. Как отмечают эксперты, целью было усиление военной поддержки и продление санкционного давления на Россию. Зеленский и Сунак обсуждали вопросы поставок важного оружия, реализации мира, а также недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024. Что касается самолетов, то британский премьер не исключал и такие поставки оружия, но отметил, что нужно время на обучение пилотов.

Во время визита в Великобританию Владимир Зеленский также выступил перед парламентариями. Он – первый иностранный лидер, обратившийся к ним в Вестминстерском холле после премьер-министра Мьянмы Аун Сан Су Чжи в 2012 году. Также глава государства встретился с королем Чарльзом III. Это первая их встреча, которая прошла в Букингемском дворце.