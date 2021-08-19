Под цвет волос: Светлана Тарабарова поразила стильным образом в огненном платье

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась новыми фото с поклонниками. Звезда восхитила новым образом в ярко-оранжевом платье, которое удачно подходило к огненным волосам.

Известная украинская артистка Светлана Тарабарова часто выбирает для своих аутфитов яркие цвета. На этот раз звезда также позировала в необычайном платье. Новыми фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

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Образ Светланы Тарабаровой

Исполнительница устроила роскошную фотосессию в березовом лесу. Она эффектно позировала перед камерой. Для летнего look звезда примерила ярко-оранжевое воздушное длинное платье с воланами и слегка объемными рукавами.

Тонкий пояс был дополнением платья Светланы Тарабаровой. Знаменитость соединила его с прозрачными босоножками на высоком каблуке. Такой образ она дополнила тонкой серебряной цепочкой на шее.

Певица распустила огненные волосы, цвет которых удачно подчеркивал наряд. На лице она сделала легкий макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – розовой помадой.

Иногда просто хочется спрятаться в лучшее яркое платье. Так и сделала,

– поделилась Светлана Тарабарова.



Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды



Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды



Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами в комментариях. Фанаты отмечают, что оранжевый цвет очень идет исполнительнице.