Катя Осадчая находится в ожидании рождения третьего ребенка. Звезда не рассекречивает пол малыша, но невероятно счастлива, что в ее жизни будет еще один малыш.

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Всю беременность Екатерина работала. Она постоянно находилась на съемках и даже на последних неделях перед родами продолжает снимать новые сюжеты для зрителей. А в инстаграме делится с поклонниками разнообразными фотографиями.

Новое фото Кати Осадчей

Звезда опубликовала снимок, который сделала на улице. Екатерина предстала перед камерой в белом платье на тонких бретелях и с короткими спадающими рукавами. Хотя наряд не был обтягивающим, но все равно подчеркнул большой беременный животик ведущей.

Волосы Осадчая уложила ровно и довершила прическу обручем молочного цвета. На лице она сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди украшений решила дополнить летний образ красивыми цепочками.

Известная мама нежно держала руку на животе, загадочно смотрела в сторону и улыбалась.

Наверное, в этом году последние недели лета самые трогательные,

– написала Катя под фото.



Нежный образ беременной Кати Осадчей / Фото с инстаграма Кати Осадчей

В комментариях подписчики Осадчей, как всегда, оставляют в ее адрес много приятных слов и желают легких родов.