Почти 2 миллиона гривен: группа "Друга Ріка" отчиталась о благотворительных сборах на концертах

Украинская рок-группа "Друга Ріка" отправилась в тур с благотворительными концертами. Музыканты отчитались о собранных средствах и анонсировали новые выступления.

Украинская группа "Друга Ріка" работает и дает концерты для победы Украины. Они ездили с первой частью тура "Кто, если не мы?", сообщает пресс-служба для 24 канала.

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"Друга Ріка" отчиталась о собранных средствах

Коллектив отчитался, что благодаря выступлениям музыкантов в нескольких городах Европы первой части тура удалось собрать средства на сумму 882 891 гривна. За эти деньги приобрели два внедорожника, сто матрасов-спальников и три тактических планшета для батальона спецназа, где служит брат фронтмена группы Валерия Харчишина.

Организатор концертов также перечислил 200 000 гривны помощи в чешский фонд поддержки Украины, который занимается украинскими госпиталями. Через музыкантов польская общественная организация Fundacja Widowisk Masowych передала двести сухпайков для украинских защитников, которые группа доставила в Грузинский Национальный Легион.



Концерт "Второй Рики" / Фото прессслужбы

Вторая часть тура "Друга Ріка"

Вторая часть началась выступлением на станции метро "Вокзальная" в Днепре в рамках благотворительной программы "БезВіЗБезВійни". Во время концерта и онлайн-трансляции было собрано 826347 гривен. Денежные средства пошли на приобретение двух карет скорой помощи для Отдельной бригады теробороны Днепра.

В июне рок-группа отправится с концертами в города Украины, Франции, Польши и Литвы. Музыканты хотят собрать 30 тысяч евро, чтобы купить беспилотники, автобус и тактическую амуницию для батальона спецназа. В украинских городах "Друга Ріка" хочет собрать 14 тысяч евро.

Ближайшие концерты тура "Кто, если не мы?" пройдут по следующему графику:

3 июня – Винница, Украина;

4 июня – Тернополь, Украина;

5 июня – Львов, Украина;

10 июня – Париж, Франция;

14 июня – Вроцлав, Польша;

19 июня – Гданьск, Польша;

20 июня – Лодзь, Польша;

21 июня – Варшава, Польша.

Также музыканты примут участие в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце 12 июня и в марафоне "Ночь Культуры" в Вильнюсе 14 июня.

, что группа отмечает, что благотворительные концерты в украинских городах не являются перенесенными выступлениями, отмененными из-за войны в Украине.

Сейчас каждый сознательный человек делает все возможное, чтобы остановить ужасную войну, начатую Россией на территории суверенного государства Украины. Наши друзья, родные, поклонники принялись защищать страну с оружием в руках,

– признался Валерий Харчишин.

"Многие украинцы занимаются волонтерством, чтобы поддерживать военных и пострадавших мирных жителей. Спасибо каждому, кто приобщается к нашей благотворительной деятельности финансово. Вы делаете большое дело! Благодаря вам, мы можем помочь тем, кто нуждается в этом больше всего. Надеюсь, что посещая наши концерты, вы немного забываете об ужасных реалиях и получаете положительные эмоции, которые так необходимы сейчас каждому, чтобы сражаться с врагом!" – добавил фронтмен "Другої Ріки".