Сейчас техника Apple в России – настоящая роскошь, и теперь у всех россиян действительно будет "последний" iPhone. Для многих модниц и инстаграмм-блоггеров – это самая большая "потеря", поэтому Ксения предложила им свой избитый телефон.

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Россия, продаю айфон! Недорого! 200 тысяч рублей (50 тысяч гривен – Showbiz 24). Практически работает. Пишите в личные . Хотя, как вы мне скажете деньги? Хотя откуда у вас деньги? Упс,

– иронически написала к россиянам звезда "Холостячки-1".



Ксения Мишина "потролила" россиян / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Справка: список всех компаний, которые вышли из России из-за военной агрессии на территории Украины – читайте здесь. Однако также следует знать, какие компании остались в России.

Пока неизвестно, как подписчики Ксении отреагировали на ее "троллинг", однако актриса с первого дня вторжения России в Украину борется с фейками и пропагандой.