"Почему люди должны страдать": Alyona Alyona и Jerry Heil выпустили проницательную песню о войне

В Alyona Alyona уже три дуэта из Jerry Heil, и все они выпущены во время войны. Каждый из них цепляет и умиляет по-своему. Третий и самый лирический – "Чому".

Его премьера прошла в пятницу, 17 июня. Инициатором коллаборации стала Jerry Heil, именно она отправила Alyona Alyona припев трека "Чому". Та без колебаний согласилась записать еще один дуэт, ведь "утонула в нем".

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Alyona Alyona и Jerry Heil спели в дуэте

Название "Чому" их фит получил неслучайно, ведь сейчас многие украинцы ищут ответы на такие вопросы: "Почему у людей забрали дома? Почему у людей забрали безопасность? Почему люди должны страдать? Почему дети должны плакать?" Реперша и певица, которую называют музыкальной интернет-сенсацией, не исключение.

У меня есть очень много вопросов, на которые мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу, именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять, как жить дальше,

– призналась Alyona Alyona.

"Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы и очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас", – добавила она.

Alyona Alyona и Jerry Heil – Чому: смотрите видео онлайн

Как "Чому" восприняли слушатели

"Очень мощная лирика! Просто огонь";

"Прекрасно, трогательная и глубокая песня";

"Очень круто, профессионально. Не меняйте курс, душевная музыка всегда будет в цене";

"Очень глубоко, до слез. Душа кричит! За что это все нам, почему у нашей нации такие страдания?";

"Ваша песня – мое настроение, как и многих, наверное, сейчас. Держимся, люди".

Какими были предыдущие дуэты Alyona Alyona и Jerry Heil