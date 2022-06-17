"Почему люди должны страдать": Alyona Alyona и Jerry Heil выпустили проницательную песню о войне
Источник:ютуб-канал Alyona Alyona
В Alyona Alyona уже три дуэта из Jerry Heil, и все они выпущены во время войны. Каждый из них цепляет и умиляет по-своему. Третий и самый лирический – "Чому".
Его премьера прошла в пятницу, 17 июня. Инициатором коллаборации стала Jerry Heil, именно она отправила Alyona Alyona припев трека "Чому". Та без колебаний согласилась записать еще один дуэт, ведь "утонула в нем".
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Alyona Alyona и Jerry Heil спели в дуэте
Название "Чому" их фит получил неслучайно, ведь сейчас многие украинцы ищут ответы на такие вопросы: "Почему у людей забрали дома? Почему у людей забрали безопасность? Почему люди должны страдать? Почему дети должны плакать?" Реперша и певица, которую называют музыкальной интернет-сенсацией, не исключение.
У меня есть очень много вопросов, на которые мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу, именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять, как жить дальше,
– призналась Alyona Alyona.
"Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы и очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас", – добавила она.
Alyona Alyona и Jerry Heil – Чому: смотрите видео онлайн
Как "Чому" восприняли слушатели
- "Очень мощная лирика! Просто огонь";
- "Прекрасно, трогательная и глубокая песня";
- "Очень круто, профессионально. Не меняйте курс, душевная музыка всегда будет в цене";
- "Очень глубоко, до слез. Душа кричит! За что это все нам, почему у нашей нации такие страдания?";
- "Ваша песня – мое настроение, как и многих, наверное, сейчас. Держимся, люди".
Какими были предыдущие дуэты Alyona Alyona и Jerry Heil
- В апреле артистки выпустили песню-молитву за Украину. Это первое, что рэперша написала после 24 февраля, потому что "мама много молится, особенно сейчас".
- Затем в Jerry Heil и Alyona Alyona вышел фит "Рідні мої", который они выпустили к Пасхе.