Почему Китти Спенсер проигнорировала на свадьбе тиару принцессы Дианы: предположения экспертов

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер, которая на днях вышла замуж за своего возлюбленного – 62-летнего миллиардера Марка Льюиса, решила не одевать на голову семейную реликвию. В тиаре рода Спенсеров в 1981 году вышла замуж леди Ди за принца Чарльза. Королевские эксперты предположили, что Китти не надевала ее из-за личной травмы в связи со смертью родственницы.

Для создания свадебных образов Китти Спенсер привлекла помощь бренда Dolce & Gabbana. Один из дизайнеров – Стефано Габбана – поделился с изданием Tatler, что на выбор невесты частично повлияла ее любовь к Италии, а также то, что она "девушка, которая очень привязана к своему происхождению, к Англии, к своему наследию великой викторианской эпохи".

К теме 30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

Но среди 5 роскошных образов Китти Спенсер поклонники не увидели в ее голове знаменитую "тиару Спенсеров", которую один раз надела на голову самая известная представительница рода – принцесса Диана.

Что известно о "тиаре принцессы Дианы"?

Ювелирное изделие создал британский ювелир Garrard еще в 1930-х годах. Кроме принцессы Дианы, эту тиару в дни своих свадеб надевали ее старшие сестры – леди Сари Спенсер и леди Джейн Спенсер. Мать Китти Спенсер, Виктория, также надевала тиару в день свадьбы с графом Спенсером (брат Дианы) в 1989 году, но этот союз закончился разводом. Что интересно, тиару на свою свадьбу также надевала двоюродная сестра Китти – Селия Роуз Маккоркодейл.



Свадьба принцессы Дианы с принцем Чарльзом в 1981 году / Фото Getty Images

Почему Китти Спенсер не надела тиару?

Представители высшего класса Великобритании предполагают, что на такое решение повлиял остаточная душевная боль из-за преждевременной смерти Дианы. Также не стоит исключать и факт расторжения брака ее родителей.

Добавим, что в день свадьбы Китти и ее возлюбленного Марка Льюиса не присутствовал отец невесты и брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер. Это произошло якобы из-за травмы плеча у мужчины, а также из-за возможного нежелания соглашаться на условия пребывания в Италии во время карантина по приезду в страну.

В частности, на свадьбе журналисты не видели и двоюродных братьев Китти Спенсер – принца Уильяма и принца Гарри с семьями. Хотя Спенсер была на свадьбах у обоих братьев в 2012 и 2018 годах.