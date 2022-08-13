Он за "спецоперацию", – Катя Кузнецова предположила, почему дочь Сумской молчит о войне

Украинская актриса Екатерина Кузнецова переехала в Россию 13 лет назад, а после 24 февраля отказалась от карьеры в стране оккупанта. В отличие от нее, дочь Ольги Сумской Тоня Паперная не уехала из Москвы. Девушка предположила почему.

Звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова обмолвилась о коллегах-актрисах из Украины, которые умалчивают войну и до сих пор не покинули россию. Это Галина Безрук из сериала "Слуга народа" и Антонина Паперная – дочь народной артистки Ольги Сумской.

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Екатерина Кузнецова о дочери Сумской Паперной, которая до сих пор в Москве

Актриса отмечает, что каждая история индивидуальна, но предполагает, что старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная до сих пор сидит в Москве, потому что ее муж-россиянин Владимир Яглич может поддерживать войну путина в Украине.

Это нужно копаться в каждой семье. Возможно, есть такой раскол – она против войны, а муж за "спецоперацию". Это все о поступках, о совести, я не имею права судить. Конечно, со стороны это выглядит очень плохо,

– высказалась Екатерина Кузнецова.

Она говорит: "Кто я такая, чтобы осуждать?" Поэтому украинских коллег-предателей не трогает и не упрекает их публично. Они раздражают ее гораздо меньше, чем те, кто клялись в любви к Украине, а после 24 февраля замолчали и демонстрируют свою счастливую жизнь в россии.

"Меня больше раздражают люди, которые снимались в Украине, которые хотели делать татуировку украинского флага, а сейчас ты молчишь. Нах*ра ты выставляешь радостную жизнь? Я этого не могу понять", – эмоционально заявила Екатерина Кузнецова.

Как Сумская защищает свою дочь

32-летняя Тоня Паперная за почти шесть месяцев никак не высказалась о войне и ограничила доступ к своему инстаграму пользователям из Украины. Однако ее звездная мама Ольга Сумская уверяет, что она очень переживает за судьбу Родины, следит за новостными телеграм-каналах, все видит, но не может уехать из-за двух маленьких детей – 5-летней Евы и 2-летнего Даниила.

"Находящиеся там украинцы в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Те люди, которые не могу выразиться, находятся там в режиме страшного террора. Там тотальная зависимость. Шаг влево, шаг вправо и все. Это уже Северная Корея", – заявляла Сумская.