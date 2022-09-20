Крутоголов из "Дизель Шоу" объяснил, почему они до сих пор скандалят с сестрой Марины Поплавской

У сестры покойной Марины Поплавской сложные отношения с "Дизель Студио", где та работала. Не так давно Людмила заявила, что семье не выплатили заработанные актрисой деньги. Егор Крутоголов прокомментировал скандал и объяснил, почему женщина напрасно поливает их грязью.

Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов говорит, что родная сестра Марины Поплавской Людмила – сложный человек, нападавший на всю команду. По мнению звезды, дело не только в деньгах, но и в том, что женщина до сих пор считает их виновными в смерти своей сестры.

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Егор Крутоголов прокомментировал конфликт с сестрой Марины Поплавской

Егор Крутоголов рассказал, что в память о Марине Поплавской "Дизель Студио" хочет установить памятник не только на кладбище, но и в ее родном Житомире. Однако именно Людмила не разрешает им это сделать.

Кроме того, юмористы якобы не оставили без денег племянников актрисы, ведь детей у нее не было. Так, есть два депозита по 20 тысяч долларов, на которые девушкам должны купить по квартире в Житомире, когда им исполнится 18 лет. Однако их мать и здесь не согласна.

Она хочет, чтобы мы ей заплатили деньги. Это все очень сложные отношения. Я думаю, что она обвиняет нас в ее смерти, что мы в этом виноваты. Лежат два депозита по 20 тысяч долларов для ее же детей, а она льет на нас грязь, г*вно и обвиняет нас во всех смертных грехах,

– резко заявил Егор Крутоголов.

"Пиариться на имени мертвой подруги – это какой-то трэш. Это последнее, что мы хотели бы делать. Мы хотели бы сохранить хорошую память о ней, хорошее отношение, чтобы люди ее не забывали. Мы специально формируем эфиры с ее участием, чтобы она продолжала появляться на телевидении", – добавил юморист.

Полное интервью Егора Крутоголова: смотрите видео онлайн (о скандале с сестрой Марины Поплавской – на 21:11)

Что о депозитах от "Дизель Студио" говорит сестра Марины Поплавской

Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года у села Мила в Бучанском районе Киевской области. Автобус "Неоплан", в котором актриса гастролировала с командой, столкнулся с грузовиком. Она сидела рядом с водителем и не имела шансов выжить.

Напомним, в июле 2022 года Людмила Поплавская заявила, что "Дизель Шоу" не выплатили деньги, которые Марина заработала за 4 концерта во время своего последнего тура и на съемках сериала "На троих" летом 2018 года. Вместе с тем она опровергла то, что коллеги юмористки открыли ее дочерям депозиты.

"Фонды и депозиты, якобы открытые племянницам Марины, которые господин Бланар, а также господин Крутоголов анонсировали на всю Украину, – откровенная ложь. Юридически это невозможно", – комментировала Людмила Поплавская.