Поцелуи под снегом: Тоня Матвиенко показала романтическое видео с любимым

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян очаровали миловидным видео. Влюбленные отдыхали в Яремче и страстно поцеловались на улице, когда падал снег.

Тоня Матвиенко редко показывает чувства на публику. Однако в праздничный период порадовала поклонников контентом с любимым.

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Романтическое видео Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Артистка опубликовала ролик, снятый во время отдыха в Яремче. Любимый артист встряхнул снег с дерева, под которым они вместе стояли, а потом страстно поцеловал ее. Супруги редко демонстрируют подобное на публику, однако счастливая Матвиенко поделилась коротким видео с поклонниками.

Тоня и Арсен были одеты в зимнюю одежду черного цвета. Наряды хотя и были темные, но в этой атмосфере выглядели максимально уютно.

"Снегом белым залепило", – загадочно написала Тоня под сообщением.