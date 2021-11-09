Поцелуи на пляже: Настя Каменских и Потап очаровали романтическими фото с отдыха
Источник:инстаграм Насти Каменских
Влюбленные Потап и Настя Каменских провели 2 недели в отпуске. Они наслаждались теплыми днями возле моря. Артисты показали романтические поцелуи и несколько фото с пляжа.
Звездные супруги не скрывают искренних чувств и часто публикуют в сети подобные фотографии. Потап и Настя безгранично любят друг друга и не скрывают этого. Более того, они радостно делятся с поклонниками счастливыми моментами из жизни.
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Новые фото Потапа и Насти Каменских
После возвращения из путешествия звездная жена продолжает делиться фотографиями. Настя опубликовала несколько снимков, сделанных на пляже. Вероятно, влюбленные позировали во время утренней пробежки, ведь NK в спортивном наряде. Волосы она собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику.
Влюбленные искренне улыбались, наслаждались моментом. А также страстно поцеловались на камеру.
"Сладкого утра вам", – написала NK под снимками.
Настя Каменских и Потап на пляже / Фото из инстаграма NK
Настя Каменских и Потап на пляже / Фото из инстаграма NK
Настя Каменских и Потап на пляже / Фото из инстаграма NK
В комментариях фанаты знаменитых супругов реагируют на атмосферные фотографии. Они оставляют в адрес пары много приятных слов.
- "Спасибо! И вам сладкое утро! Классные фото!"
- "Очень хорошие!"
- "Красивая пара!"
- "Какие вы сладкие!"
- "Счастливы, влюблены!"