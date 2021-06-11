Инстаграм-страницу популярной блогерши Леси Никитюк взломали. Среди обнародованных деталей ее личной жизни были интимные фото, фотография с неизвестным мужчиной и переписки с Максом Барских и главным героем "Холостяка-11" Михаилом Заливако.
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Реакция Анны Богдан на переписку
В переписке с Лесей Никитюк Михаил Заливако писал о том, что ему якобы следует жениться на Лесе Никитюк и что он якобы "выбрал не ту". Сеть взорвалась подозрениями о том, что мужчина встречается с телеведущей.
Избранница "Холостяка" Анна Богдан написала, что заголовки украинских СМИ рассказывают о "скандале" и "неприятности", вызванных слитой перепиской.
Но девушка отметила, что их пара понимает шутки и юмор: "Друзья, я очень рада, что мы с Мишей двое адекватных и осознанных людей, понимающих шутки и в общем юмор. Так что, всем добра, любви и крутой пятницы".
Анна Богдан о слитой переписке / Фото из инстаграм-сторис
Анна Богдан о слитой переписке / Фото из инстаграм-сторис
Взломанная страница Леси Никитюк
- Блогерша и телеведущая стала жертвой хакеров. Они заменили главное фото профиля на фотографию Дмитрия Гордона.
- Также в ленте появились интимные фото звезды, где она показывает обнаженные ягодицы, кадр, на котором блогерша изображена с неизвестным парнем, личная переписка Никитюк с певцом Максом Барских и "Холостяком" Михаилом Заливако.
- Леся Никитюк впоследствии вернула доступ к блогу. Она рассказала, что это мог сделать один из ее поклонников, чтобы привлечь к себе внимание.