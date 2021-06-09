Победительница "Холостяка" и Михаил Заливако очаровали романтическими фото из Турции

Участники 11 сезона шоу "Холостяк" отдыхают в Турции. На солнечном курорте Михаил Заливако и Анна Богдан совершили очередной совместный выход. На публике влюбленные не скрывали своих чувств, а с фанами поделились романтическими фото.

Пара, сложившаяся на "Холостяке-11", посетила светскую вечеринку вместе с другими представителями украинского шоу-бизнеса, которые остановились в 4-звездочном отеле в городе Бодрум. Анна и Михаил много обнимались, целовались и фотографировались, что показали в сети.

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"А что еще нужно для счастья? Прекрасное место. Теплое море. Очаровательное платье. И ты рядом", – написала влюбленная Анна Богдан. Тогда как Михаил Заливако в личном профиле в инстаграме признался, что с активной избранницей ему никогда не скучно.

Благодаря тебе у меня лыба до ушей нон-стоп. И не думал, что на отдыхе может быть так весело и легко,

– заявил герой "Холостяка".

Михаил Заливако с Аней в Турции / Фото из инстаграма "Холостяка"

Образ победительницы "Холостяка" в Турции

Для выхода Анна Богдан выбрала атласное миниплатье черного цвета, расшитое разноцветными лотосами и украшенное голубыми кистями. Стоимость такого наряда от украинского бренда UaSoul – 11 900 гривен.

Платье настолько короткое, что победительница "Холостяка" во всей красе продемонстрировала длиннющие стройные ножки. Изысканный look она довершила стильными черными босоножками на шпильках с массивным ремешком и золотистой пряжкой. Вьющиеся волосы девушка распустила и показала естественную красоту без макияжа.

Михаил Заливако с Аней в Турции / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"