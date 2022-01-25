Победительница "Холостяка-8" Иванна Гончарук беременна первенцем
Источник:инстаграм Иванны Гончарук
Украинская модель и участница 8 сезона романтического шоу "Холостяк" 5 месяцев назад вышла замуж. На днях Иванна Гончарук сообщила, что впервые беременна.
Победительница 8 сезона "Холостяка" Иванна Гончарук в июле 2021 года вышла замуж. Теперь она поделилась новой потрясающей новостью.
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Победительница "Холостяка" беременна первенцем
Иванна Гончарук опубликовала трогательное видео, на котором позировала вместе с мужем. Она сняла короткий ролик перед зеркалом, где предстала в стильном образе.
Девушка надела белоснежные спортивные брюки, молочное худи и ярко-красную шапку, дополнив look солнцезащитными очками. Иванна подняла наряд так, чтобы продемонстрировать округлившийся живот.
Участница романтического реалити-шоу никак не комментирует новость и не делится никакими деталями.
Жизнь Иванны Гончарук после завершения "Холостяка-8"
- Модель участвовала в сезоне, когда главным героем был певец Рожден Ануси. В финале он выбрал Иванну, однако дальнейшие отношения вне камер у пары не сложились.
- Девушка призналась, что после участия в шоу ей было довольно некомфортно из-за внимания поклонников. Поэтому она отправилась в Турцию с подругами, чтобы восстановиться. Потом она начала встречаться с Павлом Забокрицким.
- 18 июля 2021 года Иванна Гончарук вышла замуж. Свадьба была парной (также поженились друзья пары) и прошла в городке Сигнаги, Грузия.