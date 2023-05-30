Победительница "Холостяка-12" Катя Лозовицкая познакомила любимого с родителями: милое видео из Варшавы

Победительница 12 сезона "Холостяка" Катя Лозовицкая обрела новую любовь после проекта. Она не рассекречивает ни имя бойфренда, ни чем он занимается. Однако они живут вместе в Варшаве, и модель уже познакомила его с родителями.

Екатерина Лозовицкая из "Холостяка 12" уже отбивалась от хейтеров за счастливые фото со свидания в Праге и отмечала, что не будет оправдываться за то, что продолжает жить, когда в Украине война. Так, девушка с 250-тысячной аудиторией в инстаграме и дальше открывает закулисье своих отношений. В частности, показала, как знакомила бойфренда с родителями.

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Как Катя Лозовицкая из "Холостяка" познакомила любимого с родителями

Модель пригласила родителей в один из ресторанов Варшавы и представила им того, с кем встречается. Они мило общались на летней террасе, а Катя с любимым нежно держались за руки. После обеда семья отправилась на прогулку по центру Старого города.

Обожаю так сильно. Берегите и цените родителей,

– прокомментировала победительница "Холостяка".

Для знакомства родителей и бойфренда Катя Лозовицкая выбрала стильный летний look. На ней была светлая джинсовая макси-юбка с высоким разрезом посередине, белые кроссовки, майка из декольте и полосатая рубашка. Образ она завершила клатчем, солнцезащитными очками с леопардовым принтом, подвеской в форме сердца и массивными серьгами-кольцами. Даже с фото видно, как победительница "Холостяка" светится в новых отношениях.

Катя Лозовицкая из "Холостяка" с мамой в Варшаве / Фото с инстаграм-сторис

Катя Лозовицкая из "Холостяка" с отцом в Варшаве / Фото с инстаграм-сторис