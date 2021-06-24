Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова прогулялась на яхте в Турции: фото

Победительница романтического шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова на день рождения отправилась в Турцию. После яркого празднования девушка осталась отдыхать в Стамбуле и устроила морскую прогулку.

Украинская гимнастка, известна участием в "Холостяке" недавно отправилась в Стамбул, чтобы отпраздновать там 25-летие. Очевидно, она устроила отпуск на несколько дней или даже недель. На днях Даша Ульянова опубликовала новые фото на личной странице.

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Даша Ульянова прогулялась на яхте

Победительница "Холостяка-10" отправилась на утреннюю морскую прогулку по Босфору на яхте. Для этого она выбрала комфортную, но трендовую одежду.

Даша Ульянова позировала перед камерой в белоснежном мини-платье с кружевом. Тонкий пояс удачно подчеркнул стройную фигуру. Сверху она накинула джинсовую куртку с нашивкой в ​​виде якоря на рукаве. Такую одежду девушка соединила с кроссовками.

Победительница романтического шоу дополнила образ серебристыми цепочками с подвесками в виде сердца, а также большими солнцезащитными очками. Даша Ульянова собрала волосы в хвост, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на губах.

Напомним, фотографии с дня рождения Даши свидетельствовали о том, что у девушки есть бойфренда. Но она не рассказывает о своей личной жизни.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники, как обычно, засыпали Ульянову комплиментами под фото: