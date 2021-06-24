Українська гімнастка, відома участю в "Холостяку" нещодавно відправилась до Стамбулу, щоб відсвяткувати там 25-річчя. Очевидно, вона влаштувала відпустку на кілька днів чи навіть тижнів. Днями Даша Ульянова опублікувала нові фото на особистій сторінці.

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Даша Ульянова прогулялась на яхті

Переможниця "Холостяка-10" вирушила на ранкову морську прогулянку Босфором на яхті. Для цього вона обрала комфортне, але трендове вбрання.

Даша Ульянова позувала перед камерою у білосніжній мінісукні з мереживом. Тонкий пояс вдало підкреслив струнку фігуру. Зверху вона накинула джинсову куртку з нашивкою у вигляді якоря на рукаві. Такий одяг дівчина поєднала з кросівками.

Переможниця романтичного шоу доповнила образ сріблястими ланцюжками з підвісками у вигляді серця, а також великими сонцезахисними окулярами. Даша Ульянова зібрала волосся у хвіст, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.

Нагадаємо, світлини з дня народження Даші свідчили про те, що дівчина має бойфренда. Та вона не розповідає про своє особисте життя.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники, як і зазвичай, засипали Ульянову компліментами під фото: