Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова показала, как отметила день рождения в Турции

Победительнице 10 сезона шоу "Холостяк" исполнилось 25 лет. День рождения Даша Ульянова отметила в Турции. Утром она получила огромный букет пионов, а вечер провела за роскошным ужином в ресторане.

Гимнастка, которой так и не удалось построить отношения с героем "Холостяка-10" Максимом Михайлюком, стала любимицей многотысячной аудитории. Даша Ульянова активно развивает личный блог в инстаграме и демонстрирует личную жизнь. Девушка показала, как отпраздновала день рождения в Турции.

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Победительница "Холостяка-10" отметила день рождения в Турции

Даша Ульянова не стала раскрывать, с кем отправилась в Стамбул. Однако, судя по фото в постели с огромным букетом розовых пионов и лепестками роз, компанию ей составил новый бойфренд.



Даша Ульянова празднует 25-летие в Турции / Фото из инстаграма блогерши

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О том, что путешествие было романтическим, свидетельствует и обед на двоих на палубе яхты. Они вышли в море несмотря на ветреную погоду и наслаждались местными деликатесами. Затем именинницу ждал еще один сюрприз – ужин с видом на огни вечернего Стамбула.

Победительница "Холостяка-10" призналась, что очень впечатлительная и эмоциональная, поэтому безумное количество теплых поздравлений ее растрогала. Она искренне хочет, чтобы все то светлое и красивое, что ей пожелали, обязательно сбылось в жизни фанатов и близких.

Какой прекрасный возраст – 25 лет. Казалось бы, это еще так мало, но уже так много. Столько удивительных моментов произошло за это время и столько замечательных людей случилось на моем пути,

– поделилась Даша Ульянова.

Добавим, для ужина в ресторане 5-звездочного отеля гимнастка выбрала стильный look. Она надела белую футболку с принтом, голубой пиджак и приталенные джинсы. Праздничный образ Даша Ульянова довершила аксессуарами и обувью от любимого бренда. Это белый клатч и черные босоножки на каблуке от Yves Saint Laurent.



Даша Ульянова празднует 25-летие в Турции / Фото из инстаграма блогерши

Напомним, после участия в "Холостяке" Даша Ульянова не слишком охотно рассказывала об отношениях.