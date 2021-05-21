Холостяк 11 сезон 12 выпуск: кто победил в проекте

Долгожданный финал 11 сезона "Холостяка" стал беспрецедентным! Главный герой впервые за всю историю шоу выбирал между тремя участницами – чувственной Розали, амбициозной Аней и дерзкой Юлией "Зайкой". С кем из девушек Михаил Заливако продолжит отношения за пределами проекта – узнавайте далее.

В двенадцатом выпуске 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" харьковский бизнесмен Михаил Заливако провел заключительные свидания с тремя претендентками на свое сердце. Напряжения встречам добавило дерзкое возвращение Юли "Зайки", однако именно эти свидания помогли мужчине расставить все точки над "і" и сделать финальный выбор.

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Так, победу в проекте одержала Анна Богдан! Именно с ней Михаил Заливако готов строить отношения в реальной жизни, а не под прицелом камер, планировать семью и заводить детей.

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