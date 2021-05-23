Победители Евровидения-2021 ответили на обвинения в употреблении наркотиков

На Евровидении-2021, финал которого состоялся 22 мая в Роттердаме, победу одержал итальянская группа Måneskin. После выступления исполнителей стали обвинять в употреблении наркотиков. Рокеры заявили, что против наркотических веществ и никогда не употребляли их. Они готовы пройти тест на содержание наркотиков в крови.

В Нидерландах отгремела Евровидение-2021. Победу на конкурсе одержала Италия. Желательно первое место в стране-основательницы конкурса принес драйвовый коллектив Måneskin. Теперь в сети активно обсуждают группу. Уже даже посыпались первые обвинения.

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Победителей Евровидения-2021 обвиняют в употреблении наркотиков

Во время объявления результатов голосования в финале солиста Måneskin – Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков. По сети распространяется видео, как он склонился над столом и характерно сложил руки, будто что-то нюхал.

Победителей Евровидения-2021 обвиняют в употреблении наркотиков: смотрите видео онлайн

Реакция Måneskin

Во время пресс-конференции, которая состоялась после финала, журналист спросил Дамиано, что он делал, когда склонился над столом и употреблял ли кокаин. Такой вопрос оскорбил музыканта. Он обратился к собравшимся и попросил больше не говорить об этом.

Также Давид пояснил, что его коллега Томас разбил бокал. Артист категорически против употребления наркотиков.

Победитель Евровидения-2021 об употреблении наркотиков: смотрите видео онлайн

Группа отреагировала на такие упреки и на официальной странице в инстаграме. Победители Евровидения-2021 отметили, что такие обвинения удивили их. Музыканты готовы пройти тест на наркотики, так как им нечего скрывать.

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"Мы действительно поражены тем, что некоторые люди говорят о том, что Дамиано употребляет наркотики. Måneskin действительно против наркотиков и никогда не употребляли кокаин. Мы готовы пройти тесты, потому что нам нечего скрывать. Måneskin здесь, чтобы играть свою музыку. Мы очень рады нашей победе на Евровидении. Спасибо всем за поддержку. Рон-н-ролл никогда не умрет. Любим вас!", – написали победители в инстаграм-сториз.

Победители Евровидения-2021 об употреблении наркотиков / Скриншот из инстаграм-сториз Måneskin

Добавим, на Евровидении-2021 Måneskin получили 206 баллов от жюри и 318 баллов от зрителей. Впервые за 31 год итальянцы победили на конкурсе. Уже в 2022 году Италия примет песенное шоу!