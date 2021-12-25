"Маска" 2 сезон: победитель шоу

25 декабря 2021 , 23:15
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В 10 выпуске 2 сезона "Маски" вся страна узнала настоящее имя победителя. Бронзовым призером стал Мухомор, а кто занял первое и второе место – узнавайте дальше.

2 сезон гипершоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", был напряженным, ярким, богатым эмоциями. Три сильнейших участника, которые больше всего заинтересовали зрителей и звездных детективов, попали в суперфинал. И только одной маске удалось до последнего быть неразгаданной.

К теме "Маска" 2 сезон 10 выпуск: как прошел грандиозный суперфинал шоу

Зрители в зале и звездные детективы голосовали за бронзового призера шоу после выступления всех суперфиналистов:

  • романтического Мухомора;
  • эпатажной Скандала;
  • нежной Жирафы.


Выбор бронзового призера 2 сезона "Маски" / Фото пресс-службы

Наименьшее количество баллов получил Мухомор, которому пришлось показать истинное лицо за шаг до победы. Под образом романтического и меланхоличного Мухомора скрывался певец Олег Кензов.


Олег Кензов в костюме Мухомора на "Маске-2" / Фото пресс-службы

И Андрей Данилко разгадал этого персонажа еще после первого эфира, однако никому не рассказывал об этом.

Вас может заинтересовать "Маска" 2 сезон: все участники шоу

Решающее голосование в этом сезоне состоялось между Скандалом и Жирафой:

  • Скандал подчеркнула, что она настоящая, а Оля Полякова добавила, что люди хотят видеть настоящих, искренних артистов.
  • Жирафа извинилась перед мамой, почему обманывала, где она. Она отметила, что больше всего любит тех, кто не боится любить. И музыку. Именно поэтому она здесь.


Жирафа и Скандал в финале / Фото пресс-службы

Многомиллионная аудитория поклонников шоу "Маски" замерла в ожидании. Серебряным призером стал грандиозный Скандал. На самом деле это была певица Оля Цибульская!

А победительницей 2 сезона гипершоу "Маска" стала Жирафа! После того, как участница показала настоящее лицо, миллионы зрителей и звездные детективы были ошеломлены. В образе меланхоличной жирафы выступал MELOVIN!​ 


MELOVIN – победитель 2 сезона "Маски" / Фото пресс-службы

 

Автор: Христина Кобак