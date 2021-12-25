"Маска" 2 сезон: победитель шоу

В 10 выпуске 2 сезона "Маски" вся страна узнала настоящее имя победителя. Бронзовым призером стал Мухомор, а кто занял первое и второе место – узнавайте дальше.

2 сезон гипершоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", был напряженным, ярким, богатым эмоциями. Три сильнейших участника, которые больше всего заинтересовали зрителей и звездных детективов, попали в суперфинал. И только одной маске удалось до последнего быть неразгаданной.

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Зрители в зале и звездные детективы голосовали за бронзового призера шоу после выступления всех суперфиналистов:

романтического Мухомора;

эпатажной Скандала;

нежной Жирафы.



Выбор бронзового призера 2 сезона "Маски" / Фото пресс-службы

Наименьшее количество баллов получил Мухомор, которому пришлось показать истинное лицо за шаг до победы. Под образом романтического и меланхоличного Мухомора скрывался певец Олег Кензов.



Олег Кензов в костюме Мухомора на "Маске-2" / Фото пресс-службы

И Андрей Данилко разгадал этого персонажа еще после первого эфира, однако никому не рассказывал об этом.

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Решающее голосование в этом сезоне состоялось между Скандалом и Жирафой:

Скандал подчеркнула, что она настоящая, а Оля Полякова добавила, что люди хотят видеть настоящих, искренних артистов.

Жирафа извинилась перед мамой, почему обманывала, где она. Она отметила, что больше всего любит тех, кто не боится любить. И музыку. Именно поэтому она здесь.



Жирафа и Скандал в финале / Фото пресс-службы

Многомиллионная аудитория поклонников шоу "Маски" замерла в ожидании. Серебряным призером стал грандиозный Скандал. На самом деле это была певица Оля Цибульская!

А победительницей 2 сезона гипершоу "Маска" стала Жирафа! После того, как участница показала настоящее лицо, миллионы зрителей и звездные детективы были ошеломлены. В образе меланхоличной жирафы выступал MELOVIN!​



MELOVIN – победитель 2 сезона "Маски" / Фото пресс-службы