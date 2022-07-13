Радуюсь за них, – победитель "Холостячки-2" выступил в защиту Дорофеевой от хейтеров

Певицу Надю Дорофееву захейтели за отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным. Победитель "Холостячки-2" вступился за влюбленных и отметил, что для него они являются примером.

В июне Надя и Михаил подтвердили романтические отношения. Тогда на них излилась волна хейта. Теперь Дорофеева опубликовала совместное фото с любимым и снова нарвалась на критику.

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Дорофееву раскритиковали хейтеры

Артистка опубликовала фото с любимым, но закрыла комментарии. Но подписчики высказывают свои мнения по поводу отношений пары под предварительным постом исполнительницы. Часть поклонников хейтит, обвиняет Надю в разрушении семьи Михаила и его экс-жены Даши.

"Разлучница! Все, что приходит в голову".

"Разлучить семью подруги, это же так круто. Оставить страдать малышей. Не в карму".

"Разлучница!"

Как Андрей Задворный поддержал Дорофееву

У победителя "Холостячки-2" Андрея Задворного не сложились отношения со Златой Огневич, однако он не теряет надежды обрести свою любовь. А пока увлекается звездными парами. Андрей признался, что раньше среди публичных пар для него являлись примером Кацурины и Дорофеева с Дантесом. Сейчас он искренне радуется за Надю и Михаила, отмечает, что жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее не с тем, с которым хочешь.

Хотя большинство их хейтит, но они вместе и они счастливы. А я радуюсь, глядя на них. Двое сформированных людей, которые отдельно являются крутыми самостоятельными личностями. Жизнь слишком коротка, чтобы быть не с тем, к кому тебя тянет,

– отметил Задворный.

Задворный об отношениях Дорофеевой и Кацурина / Скриншот инстаграм-сторис Задворного