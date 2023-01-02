Победитель "Холостячки-2" встретил Новый год с любимой: в сети рассекретили, кто она

Победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный недавно кичился новыми отношениями. В сети рассекретили его любимую.

Победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный не рассекречивал новую любимую. Однако бдительные пользователи сети заметили, кто действительно девушка бизнесмена.

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Кто любима Андрея Задворного

Вероятно, Андрей Задворный встречается с 19-летней моделью Юлией Поляк родом из Черновицкой области из города Сторожинец. В сети распространялось их общее фото. Однако официально никто из пары не подтверждает роман.



Юлия Поляк – вероятная любимая Задворного / Фото с инстаграма девушки

К тому же пара вместе встретила Новый год. Как Андрей, так и Юля опубликовали в инстаграм-сториз фото, как они смотрят "Сам дома".

Пара отпраздновала Новый год / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, победитель "Холостячки" со Златой Огневич на днях опубликовал романтическое фото. Андрей Задворный сидел на фоне заката в объятиях с неизвестной девушкой. Пару сфотографировали вместе со спины, поэтому лицо любимого Андрея не видно. По всей вероятности, он еще не хочет говорить о своих отношениях.

Похоже, это первые отношения Андрея после победы в реалити-шоу. Его роман со Златой Огневич вне камер длился недолго – через полтора месяца победитель шоу признался, что не любит артистку.