Об участии в "Голосі країни" и тренерстве Пивоварова: откровенные признания Михаила Панчишина

В воскресенье, 29 октября, состоялся финал 13 сезона "Голосу країни", победителем которого стал военный Михаил Панчишин. По мнению музыканта, в текущем году проект стал огромным вкладом в украинскую культуру и победу страны.

Михаил Панчишин (творческий псевдоним – PTASHKIN) после победы рассказал 24 Каналу о своих музыкальных предпочтениях, впечатлениях от сотрудничества с Артемом Пивоваровым и чем важен 13-й "европейский" сезон "Голосу країни", который выходил на телеканале "1+1 Украина".

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К победе Михаила Панчишина привел звездный тренер Артем Пивоваров, для которого участие в "Голосі країни" – это дебют. Артист отпразднует триумф со своим "подопечным" еще и совместной песней – через три недели поклонники услышат трек PTASHKIN и Артема Пивоварова. Последний положил на музыку стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко, так что фанаты уже заинтригованы будущей композицией.

Артем себя проявил очень достойно как тренер, он отдал мне максимум своей энергии, со мной был каждую минуту, каждую секунду. Он максимально включился, как на меня, так и на всех участников, с которыми он шел. Он с нами переживал, с нами плакал, с нами праздновал победы, терпел неудачу. Он каждую свою секунду был с нами,

– поделился впечатлениями Михаил.

Победитель проекта признался, что сейчас Артем Пивоваров для него как брат. Между ними – "чисто мужская, такая сильна любовь".



Михаил Панчишин и Артем Пивоваров / Фото из инстаграма Михаила Панчишина

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Сразу после своей победы Михаил и его тренер Артем Пивоваров объявили, что продадут победный кубок "Голосу країни" на благотворительном розыгрыше, а все средства передадут в поддержку ВСУ, а именно на гуманитарные нужды подразделения Михаила Панчишина "Бойові Бобри". Вспоминая свою победу в шоу "Х-Фактор 8", певец делится, что триумф тогда и сейчас – невозможно сравнивать.

"Я бы не сравнивал "Х-Фактор" и этот "Голос країни". Я бы даже этот "Голос країни" не сравнивал с предыдущими. Потому что, во-первых, мы прославляли украинскую культуру в Европе, за что очень спасибо Польше. Во-вторых, мы все средства передаем на благотворительность, а именно – на реабилитацию наших ребят. В-третьих, мы еще и разыграем кубок "Голосу країни" и еще больше пользы принесем", – отмечает артист.

Я думаю, это большой волонтерский вклад как в украинскую культуру, так и победу и реабилитацию наших ребят,

– подытожил Михаил Панчишин.



Панчишин на "Х-Факторе" и "Голосі країни" / Коллаж Showbiz 24

Михаил Панчишин – "Невідомий герой": смотрите видео онлайн

Также мы спросили Михаила, каких музыкантов сегодня он советует слушать. В его списке – KINDRAT, Moisei, Burla и другие молодые исполнители.

Советую настоящих, таких как KINDRAT, Moisei, BURLA, который не говорит о "воевал – не воевал", он несет правильные смыслы. Посоветую слушать молодых, таких, которые поддерживают украинскую культуру, поднимают украинскую культуру. Потому что это – наше будущее,

– считает Панчишин.



Михаил Панчишин / Фото из инстаграма Михаила Панчишина