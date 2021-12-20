Победитель "Голоса страны" представил клип на новогоднюю песню: атмосферное видео

Победитель 11 сезона шоу "Голос страны" Сергей Лазановский в канун новогодних праздников представил атмосферную песню "Санта Нікко". Также артист порадовал поклонников новым клипом.

Сергей Лазановский одержал победу на "Голосе страны" в команде Нади Дорофеевой. В День Святого Николая состоялась премьера новогоднего хита артиста, который погрузит вас в атмосферу праздника.

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Сейчас Сергей Лазановский выступает под псевдонимом RIDNYI. Артист подготовил для поклонников трек под названием "Санта Нікко".

"Санта Нікко" – персонаж, который пришел, чтобы заменить советского Деда Мороза! Поговаривают, что он является дальним родственником Святого Николая. Любая информация недостоверна, но имеет право на существование. Пусть украинский персонаж Санта Нікко посетит ваш дом и подарит счастье, радость и новогоднее настроение!", – прокомментировал исполнитель.

В новогоднем клипе Сергей превратился в героя, о котором поет. Видео получилось очень атмосферным и сказочным.

Сергей Лазановский – "Санта Нікко": смотрите видео онлайн

Поклонники Сергея в инстаграме засыпали его комплиментами и поблагодарили за такую замечательную песню для праздничного настроения.