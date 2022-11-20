В воскресенье, 20 ноября, в прямом эфире отгремел суперфинал вокального шоу "Голос країни-12". Он впервые за всю историю проекта прошел на станции метро. В сезоне, прерванном войной, победу одержала Мария Квитка из команды "Второго шанса".

В суперфинале 12 сезона "Голоса страны" сошлись сразу 16 лучших вокалистов из четырех команд, передает 24 канал. Ко второму этапу прошли только четверо – Давид Маскиса, Василий Палюх, Мария Квитка и Сергей Соловьев. Именно Мария Квитка из команды "Второго шанса" набрала наибольшее количество зрительских голосов и победила в вокальном проекте.

Читайте также Победитель Голоса страны 12 сезон: биография Марии Квитки

Победитель Голоса страны 12 сезон – Мария Квитка

На самом деле я в шоке немного, но мне бы хотелось нам всем сегодня пожелать нашей единственной великой победы. Потому что все эти вещи не имеют для нас никакого смысла, если мы не имеем победы в этой войне. А я уверена на миллиард процентов, что мы обязательно все это победим,

– сказала Мария Квитка с кубком в руках.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление победительницы Марии Квитки

Не пропустите Голос страны 12 сезон 12 выпуск: нашумевший суперфинал с метро и эмоциональный выбор победителя

Народный меценат и тренер Марии Квитки Андрей Мацола вручил ей еще один кубок на запись песни, ротацию и клип. "Я хочу, чтобы такие молодые таланты как ты дарили радость людям своими песнями. Потому что мы самая мелодичная нация в мире. Сейчас все мы боремся за нашу свободу на передовой", – сказал он в прямом эфире.

После этого Мария Квитка вместе с финалистами и тренерами, а преимущественно с Олей Поляковой, спела легендарную песню "Червона рута".

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – "Червона рута" Марии Квитки с финалистами и тренерами

Что известно о 12 сезоне "Голоса страны"