По ту сторону объектива: редкие фото королевы Елизаветы II с фотоаппаратом в руках
Источник:инстаграм королевской семьи
Королева Елизавета II гораздо чаще становится объектом снимка, чем фотографом. И по случаю Всемирного дня фотографии Букингемский дворец показал редкие фото Ее Величества с камерой в руках.
Королева Великобритании Елизавета II – одна из тех людей, которых фотографировали и до сих пор фотографируют больше всего в мире. Фото с ней разлетаются сетью и набирают множество лайков и комментариев. Однако иногда Ее Величество постает по ту сторону объектива.
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Редкие фото Елизаветы II
19 августа в мире отмечали Всемирный день фотографии. По этому случаю на официальной странице королевской семьи опубликовали яркие кадры, на которых Елизавета II фотографирует. Эти фотографии сделаны не специально, а потому такие живые и очень искренние.
Чтобы отметить Всемирный день фотографии, демонстрируем несколько моментов, когда королева была изображена вне объектива,
– написали под снимками.
Елизавета II с фотоаппаратом / Фото с инстаграма королевской семьи
Елизавета II с фотоаппаратом / Фото с инстаграма королевской семьи
На одном из кадров Елизавета II учит фотографировать своих детей – маленьких принца Чарльза и принцессу Анну.
Елизавета II, принц Чарльз и принцесса Анна с фотоаппаратом / Фото с инстаграма королевской семьи
Реакция сети
Поклонники были в восторге от редких фото королевы Елизаветы. Также все восхищаются маленькими принцем Чарльзом и принцессой Анной.
- "Вау! Это интересно";
- "Принц Чарльз был таким милым в детстве";
- "Прекрасные моменты";
- "Волшебные фото";
- "Так мило";
- "Прекрасно".