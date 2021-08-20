Королева Великобритании Елизавета II – одна из тех людей, которых фотографировали и до сих пор фотографируют больше всего в мире. Фото с ней разлетаются сетью и набирают множество лайков и комментариев. Однако иногда Ее Величество постает по ту сторону объектива.

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Редкие фото Елизаветы II

19 августа в мире отмечали Всемирный день фотографии. По этому случаю на официальной странице королевской семьи опубликовали яркие кадры, на которых Елизавета II фотографирует. Эти фотографии сделаны не специально, а потому такие живые и очень искренние.

Чтобы отметить Всемирный день фотографии, демонстрируем несколько моментов, когда королева была изображена вне объектива,

– написали под снимками.



Елизавета II с фотоаппаратом / Фото с инстаграма королевской семьи



Елизавета II с фотоаппаратом / Фото с инстаграма королевской семьи

На одном из кадров Елизавета II учит фотографировать своих детей – маленьких принца Чарльза и принцессу Анну.



Елизавета II, принц Чарльз и принцесса Анна с фотоаппаратом / Фото с инстаграма королевской семьи

Реакция сети

Поклонники были в восторге от редких фото королевы Елизаветы. Также все восхищаются маленькими принцем Чарльзом и принцессой Анной.