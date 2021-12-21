По слухам инсайдеров: Дуа Липа и Анвар Хадид разошлись после двух лет отношений

Британская певица Дуа Липа и брат сестер Хадид, вероятно, разорвали роман. В последнее время их отношения были сложными, и их не удалось спасти.

В издании сообщают, что пара даже некоторое время ходила к психологу и ставила роман на паузу. Но перерыв во взаимоотношениях затянулся, и они поставили окончательную точку в их истории.

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"В прошлом месяце пара высказала идею о том, чтобы притормозить свой роман, поскольку так много путешествует и разлука для них является трудной задачей. Их отношения переживают кризис и, похоже, разваливаются", – писали в СМИ.

Причиной расставания стало расхождение в рабочих графиках, как это часто бывает у звезд. Влюбленные все реже начали проводить время вместе и им тяжело было переживать разлуку. Поэтому их отношения начали портиться.

Реакция звезд

Ни Дуа Липа, ни Анвар не комментируют слухов СМИ, однако на последних фото артистки можно увидеть, что она развлекается в компании девушек на отдыхе. Вероятно, подруги ее утешают после завершения романа.

Дуа Липа (справа) на отдыхе с подругами / Фото из инстаграма звезды

После этого Дуа должна вернуться в Лондон и Лос-Анджелес, чтобы завершить новый альбом, в то время как Анвар находится в Нью-Йорке. В последний раз 26-летняя Липа публиковала фото с Анвором в сентябре, а 22-летний манекенщик – в начале ноября.

Анвар Хадид и Дуа Липа на вечеринке по случаю Хеллоуина в 2021 году / Фото с инстаграма парня

Что известно о романе Дуа Липы и Анвара Хадида?