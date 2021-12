Плейлист к Новому году и Рождеству: 24 старых и новых хита для праздничного настроения

Для сказочной атмосферы и праздничного настроения важно выбрать достойное музыкальное сопровождение. Редакция LifeStyle 24 подобрала лучшие рождественские и новогодние хиты.

Подготовка идеального рождественского плейлиста – одна из важнейших составляющих празднования новогодних праздников. Мы выбрали лучшие рождественские песни, которые заставят всех танцевать и подпевать, или же просто насладиться песнями под горячее какао. Наполните себя рождественским настроением вместе с музыкой!

Праздничный плейлист: 24 музыкальных хита

1. Американские рождественские хиты

Фрэнк Синатра и Нэт Кинг Коул – обязательный тандем для создания успешного рождественского плейлиста.

Интересно, что всемирно известная композиция Let it snow была создана в далеком 1945 году жарким калифорнийским летом, а в тексте нет ни одного упоминания о Рождестве или Новом годе. С тех пор песня получила бесчисленное количество вариантов исполнений, но наиболее известной рождественской композиция стала именно благодаря Фрэнку Синатре.

Frank Sinatra – Let It Snow: смотрите видео онлайн

Часто Фрэнка и Нэта путают. Ведь певцы были обладателями глубокого бархатного тембра исполнения. Что тоже интересно, то Christmas song или Chestnuts Roasting on an Open Fire была написана почти в то же время, что и Let it snow в 1945 году. И с тех пор композиция стала самой прослушиваемой рождественской песней на начало 21 века.

Nat King Cole – The Christmas Song (Merry Christmas To You): смотрите видео онлайн

2. Классика 80-тых

Какой же рождественский плейлист без старой доброй классики 80-тых?

Композиция Last Christmas группы Wham! – довольно лиричная и не такая уж и веселая, но клип настолько актуален, что только из-за рождественской молодежной атмосферы и трендовой одежды может претендовать на особое место в вашем плейлисте.

Wham! – Last Christmas: смотрите видео онлайн

Оригинальная версия культовой песни All I want for Christmas is you была записана в 1994 году, но благодаря перевыпуску клипа в 2019 году в честь 25-летия творчества Мэрайи, композиция держалась в музыкальных чартах с первой позиции в течение 5-ти недель в США.

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition): смотрите видео онлайн

Лирическая классика диско просто создана для подведения итогов уходящего года. Позвольте себе немного поностальгировать за прекрасными мгновениями 2021 года, чтобы освободить место для новых впечатлений будущего 2022 года под культовую композицию ABBA – Happy New Year.

ABBA – Happy New Year: смотрите видео онлайн

Щедрик

Щедрик Николая Леонтовича в мире больше известен под названием Carol of the bells. В далеком 1922 году после гастролей композитора с хором Александра Кошици украинская песня зажила своей жизнью, и уже в 1936 году звучала в разных странах на иностранных языках. Наибольшую популярность получила после 1994 года благодаря истории о маленьком мальчике, которого забыли дома на Рождество – "Один дома".

Щедрик М. Леонтовича: смотрите видео онлайн

Саундтрек "Один дома"

И вот мы подошли к "сердцу" рождественского плейлиста, ведь не стоит забывать о саундтреке из фильма "Один дома". К самым ярким композициям мы отнесли:

Rocking around the Christmas tree из первой части франшизы;

из первой части франшизы; All alone on Christmas из второй части франшизы "Один дома. Затерянный в Нью-Йорке"

Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree: смотрите видео онлайн

Darlene Love – All Alone On Christmas: смотрите видео онлайн

Украинские народные колядки и щедривки

"Нова радість стала" народная украинская колядка, которую сейчас очень часто можно услышать на вертепах и колядовании в исполнении неожиданного ансамбля голосов украинской эстрады.

Ирина Билык, Тина Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Александр Пономарев – Нова радість стала: смотрите видео

Вместе с колядкой "Добрий вечір тобі, пане господарю" составляют религиозную и народную традицию нашей украинской культуры. Мы же выбрали полтавский вариант последней в исполнении Оксаны Мухи и Пиккардийской Терции.

Оксана Муха та Пиккардийская Терция – Пане господарю: смотрите видео онлайн

Отдельного внимания заслуживает многоголосое исполнение колядки "Небо і земля нині торжествують" в исполнении победителя шоу "Голос страны" Александра Клименко и Ули Лев.

Уля Лев и Александр Клименко – Небо і земля нині торжествують: смотрите видео онлайн

Рекомендуем не обходить оригинальную акустическую версию украинской народной колядки "Ой, сивая тая зозуленька" в исполнении Алины Паш под бандуру Krutь.

Алина Паш и Krutь – Ой, сивая тая зозуленька: смотрите видео онлайн

Особой атмосферой наполнена песня "Народився Бог на санях" в исполнении Krutь — это перепев Василия Жданкина, который наложил на рождественскую мелодию поэзии Богдана-Игоря Антонича.

KRUTЬ – Народився Бог на санях (Василий Жданкин): смотрите видео онлайн

Нетрадиционная инструментальная колядка от зажигательного Ivan Navi, будто специально создана, чтобы зажечь наши сердца радостью. Такая подача колядки вас непременно удивит!

Радуйтеся всі людіє!

Радість з неба нам спадає.

Веселая нам новина,

породила Діва Сина Марія!

Ivan Navi – Колядка (Веселая новина): смотрите видео онлайн

Современная поп-музыка

Эд Ширан и звезда эпатажа Элтон Джон порадовали в этом году общей свежей композицией накануне Рождества. Если вы еще не в курсе – скорее прослушивать и вдохновляться на праздник!

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas (Official Video)

Кто же не слышал Майкла Бубле и его рождественские каверы на старые американские хиты? Особенно советуем такие композиции, как:

Помните, как маленький Кевин после душа причесывается перед зеркалом и пробует папино средство после бритья? Это именно та песня, которую он поет!

Michael Bublé – White Christmas (ft. Shania Twain): смотрите видео онлайн

Праздничный плейлист советуем дополнить также популярными радиохитами от Sia с композицией Snowman и Ariana Grande – Santa Tell Me.

Невозможно представить себе празднование Нового года и Рождества без песни группы "Скрябин", которая написана, кажется, уже в таком далеком 2006 году.

Нехай залишаться в старому році

Сльози, хвороби і біди.

Хай подобріють всі люди недобрі,

Нехай їм стане легше на світі.

Кузьма Скрябин – З Новим роком і Рождеством: смотрите видео онлайн

Лирическим дополнением может стать другая нежная композиция Krutь – "Забери мене до себе на Різдво".

Krutь – Забери мене до себе на Різдво: смотрите видео

Саундтрек к "Гарри Поттеру"

А плейлист поклонников поттерианы не может обойтись без главной мелодии фильма, которая создана Джоном Уильямсом специально для фильма "Гарри Поттер и Философский камень". Композиция более известна, как тема Гедвиги (Hedwig's Theme).

Hedwig's Theme (Джон Уильямс): смотреть видео онлайн

Мелодией можно завершить прослушивание музыки и приступить к просмотру фильмов на рождественскую тематику вместе с семьей, близкими или просто наедине! Ведь самое главное – этот светлый особый период в году, когда даже взрослые становятся немного детьми и начинают верить в совершение чудес!

Счастливого Нового года и Рождества Христова! Пусть исполнится все задуманное!